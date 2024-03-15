Ένα σούπερ ζευγάρι προέκυψε από την κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Champions League. Η πολυνίκης της διοργάνωσης, Ρεάλ Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι, που είχε κατακτήσει το τρόπαιο κόντρα στην Ίντερ μέσα στην Κωνσταντινούπολη.

Και τα άλλα τρία ζευγάρια υπόσχονται ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αφού η φορμαρισμένη Άρσεναλ θα παίξει με την Μπάγερν Μονάχου του Χάρι Κέιν, η Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα ισορροπημένο «ραντεβού» θα παίξει με την Ντόρτμουντ, και έχουμε τη... συνάντηση Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα.

Από εκεί και πέρα, ο νικητής του Ατλέτικο Μαδρίτης/Ντόρτμουντ θα παίξει με εκείνον από το Παρί/Μπαρτσελόνα, ενώ όποιος προκριθεί από το Άρσεναλ/Μπάγερν Μονάχου θα έχει ένα υψηλό επίπεδο, αφού θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι αγώνες των προημιτελικών θα γίνουν 9-10 και 16-17 Απριλίου, ενώ τα ημιτελικά θα ακολουθήσουν στις 30 Απριλίου-1 Μαΐου και 7-8 Μαΐου, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για την 1η Ιουνίου, στο Γουέμπλεϊ.

Τα ζευγάρια για τη φάση των «8»

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντόρτμουντ

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα

Τα ζευγαρώματα για τα ημιτελικά

Ατλέτικο Μαδρίτης/Ντόρτμουντ-Παρί/Μπαρτσελόνα

Άρσεναλ/Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης/Μάντσεστερ Σίτι

Τελικός

Νικητής πρώτου ημιτελικού-Νικητής δεύτερου ημιτελικού

