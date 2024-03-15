Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Champions League: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών - «Ματσάρα» Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι

Ένα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην πολυνίκη της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης και την περσινή πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε η κληρωτίδα των «8» Champions League

Champions League

Ένα σούπερ ζευγάρι προέκυψε από την κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Champions League. Η πολυνίκης της διοργάνωσης, Ρεάλ Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι, που είχε κατακτήσει το τρόπαιο κόντρα στην Ίντερ μέσα στην Κωνσταντινούπολη.

Και τα άλλα τρία ζευγάρια υπόσχονται ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αφού η φορμαρισμένη Άρσεναλ θα παίξει με την Μπάγερν Μονάχου του Χάρι Κέιν, η Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα ισορροπημένο «ραντεβού» θα παίξει με την Ντόρτμουντ, και έχουμε τη... συνάντηση Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα.

Από εκεί και πέρα, ο νικητής του Ατλέτικο Μαδρίτης/Ντόρτμουντ θα παίξει με εκείνον από το Παρί/Μπαρτσελόνα, ενώ όποιος προκριθεί από το Άρσεναλ/Μπάγερν Μονάχου θα έχει ένα υψηλό επίπεδο, αφού θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι αγώνες των προημιτελικών θα γίνουν 9-10 και 16-17 Απριλίου, ενώ τα ημιτελικά θα ακολουθήσουν στις 30 Απριλίου-1 Μαΐου και 7-8 Μαΐου, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για την 1η Ιουνίου, στο Γουέμπλεϊ.

Τα ζευγάρια για τη φάση των «8»

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντόρτμουντ
Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα
Τα ζευγαρώματα για τα ημιτελικά
Ατλέτικο Μαδρίτης/Ντόρτμουντ-Παρί/Μπαρτσελόνα
Άρσεναλ/Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης/Μάντσεστερ Σίτι

Τελικός
Νικητής πρώτου ημιτελικού-Νικητής δεύτερου ημιτελικού

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Champions League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark