ESL: Τριετές πλάνο με τζίρο εσόδων 15 δισ.

Το σχέδιο της Super League, το οποίο έλαβε σαφή ώθηση από τη χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη μια καθιερωμένη μορφή, αν και ενδέχεται να εισαχθούν αλλαγές τις επόμενες εβδομάδες.

Προφανώς, η ιδέα μιας ευρωπαϊκής διασυλλογικής λίγκας προέκυψε, πρωτίστως, από την επιθυμία να αυξηθούν τα έσοδα των συλλόγων που θα μετέχουν, εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί. Αυτό θα συμβεί επειδή δεν θα χρειάζεται πια να περνούν από την UEFA για να αποκτήσουν πόρους, καθώς ένα ποσοστό παρέμενε διαθέσιμο στο ανώτατο όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη λίστα εσόδων, δεδομένου ότι ο Μπερντ Ράιχαρτ έχει ήδη ανακοινώσει πως οι αγώνες της Super League θα μεταδίδονται σε μια νέα πλατφόρμα ροής (Unify), εντελώς δωρεάν για όλους τους χρήστες.

Όπως αναφέρεται στη σημερινή έκδοση της ιταλικής εφημερίδας Il Sole 24 Ore, η A22 Sports Management, η εταιρεία που φροντίζει τα συμφέροντα της Super League, στοχεύει να φέρει πολύ υψηλότερους πόρους απ΄ αυτούς που εγγυάται η UEFA με τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της. Μέχρι σήμερα, οι ετήσιες αποδοχές ανέρχονται σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ με το Champions League να εγγυάται 2 δισ., ενώ εκείνες του Europa League (465 εκατ.) και του Conference League (235 εκατ.) είναι πολύ χαμηλότερες.

Το Champions League των 36 ομάδων, που θα μπει στο προσκήνιο από την περίοδο 2024-25, θα έχει αξία 2,5 δισ. ανά σεζόν για τους συλλόγους. Οι προβλέψεις της Super League ξεκινούν από έσοδα περίπου 5-6 δισ. βραχυπρόθεσμα και έως και 10 δισ. στο επόμενο χρονικό πλαίσιο.

Η JP Morgan φέρεται έτοιμη να χρηματοδοτήσει την start-up με 3,5 δισ. ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν άμεσα στα 12 ιδρυτικά μέλη και άλλα 3 δισ. υπό τη μορφή προκαταβολής για μελλοντικά έσοδα.

Σε σύγκριση με το αρχικό έργο της Super League που προτάθηκε τον Απρίλιο του 2021, εκείνο που παρουσιάστηκε χθες προβλέπει πληρωμές αλληλεγγύης ίσες με το 8% των εσόδων της Λίγκας με ελάχιστο ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ, υπερδιπλάσιο από όσα με το διανέμει το τρέχον σύστημα η UEFA.

Τούτου λεχθέντος, στο σχέδιο της Super League δεν αποκλείεται εντελώς η τηλεόραση. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα πώλησης ορισμένων αγώνων σε διεθνή τηλεοπτικά κανάλια. Προφανώς, θα ήταν αυτοί με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο που θα αφορούσαν τη σύγκρουση δύο γιγάντων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η οποία θα εξασφάλιζε οπαδούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όμως, η απόλαυση ενός ζωντανού αθλητικού γεγονότος, στην προκειμένη περίπτωση με επίκεντρο το ποδόσφαιρο, βρίσκεται στο επίκεντρο της Super League, αρκεί να σκεφτεί κάποιος τη διαδραστική απόλαυση που φέρνει μπροστά η νέα γενιά, το λεγόμενο Gen Z. Έτσι, οι διοργανωτές αντλούν πολλά από τις αμερικανικές Λίγκες αλλά και από άλλα αθλήματα, όπως το NBA, το NFL και τα eSports, χωρίς να λησμονείται ο κόσμος των βιντεοπαιχνιδιών και κοινωνικά δίκτυα.

Η A22 διευκρίνισε ότι «για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην αρχική φάση των διοργανώσεων, τα έσοδα κατά τα τρία πρώτα χρόνια της νέας διοργάνωσης θα είναι εγγυημένα για ένα ποσό υψηλότερο από αυτό που προβλέπεται επί του παρόντος στον επόμενο κύκλο από την UEFA».

Τα εκτιμώμενα έσοδα για τα τρία πρώτα χρόνια μιας πιθανής νέας Super League είναι ίσα με 5 δισ. ετησίως. Για να συμβαίνει αυτό χωρίς να πουληθούν όλοι οι αγώνες στα διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό επενδυτικό ταμείο ή επενδυτική τράπεζα πίσω από το φιλόδοξο σχέδιο της Super League. Και το βλέμμα, προφανώς, στρέφεται προς τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία...

