Στις τάσεις αυτοχειρίας της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Κώστας Κετσετζόγλου σχολιάζοντας το 2-2 με τον Πανσερραϊκό στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ήταν ένα σοκ. Η ΑΕΚ μπόρεσε να προηγηθεί δύο φορές χωρίς να έχει τόσες πολλές ευκαιρίες ή την ανωτερότητα που είχε στο Αγρίνιο. Θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί ο Θυμιάνης χτυπά τον Γκαρσία στο κεφάλι, έστω και χωρίς να το θέλει. Ανεξάρτητα από αυτό, η ΑΕΚ έπρεπε να έχει βάλει τρίτο γκολ», σημείωσε.

«Όταν δίνεις στον αντίπαλο τελευταία ευκαιρία για ένα κόρνερ, έστω και με εννιά να παίζει, κινδυνεύεις. Η ΑΕΚ σαν να παρέλυσε μετά το δοκάρι στο 93’ και ήρθε το λάθος του Αθανασιάδη σε μια πανεύκολη φάση. Δυστυχώς έρχεται σε συνέχεια του αγώνα με τον Άγιαξ, όπου είχε ευθύνη σε δύο γκολ. Υπήρξε στήριξη στο παιδί μετά από το Άμστερνταμ, αλλά το λάθος του αυτό καταδίκασε την ΑΕΚ σε μια ισοπαλία που είναι σαν ήττα. Στο Αγρίνιο και τις Σέρρες πλήρωσε όλα της τα λάθη και τις απουσίες. Δεν ήταν όπως στο ματς με τον ΟΦΗ, που ήταν καλύτερος ο αντίπαλος, αλλά ήταν και στα δύο ματς καλύτερη και δεν τα κέρδισε κι από εκεί που θα ήταν πρώτη, είναι τρίτη μαζί με τον Ολυμπιακό», πρόσθεσε.

Όσο για την επόμενη μέρα και το αν θα υπάρξουν χειμερινές προσθήκες; «Είναι καλό που υπάρχει διακοπή για να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί η ομάδα και μετά να δούμε τι θα γίνει για τα μεταγραφικά. Η πολιτική της ΑΕΚ είναι πως αν βρει παίκτες που θέλει για το καλοκαίρι, θα κινηθεί από τώρα. Ίσως έναν αριστερό ακραίο και αν βρει αριστερό μπακ τώρα που θα φύγουν Χατζισαφί και Μοχαμάντι. Σε αυτή τη λογική μπορούμε να δούμε δύο και τρεις μεταγραφές. Όσο για τον τερματοφύλακα, έχει δημιουργηθεί θέμα και πιθανώς να προκύψει θέμα απόκτησης παίκτη κι εκεί. Πιστεύω πως μεταγραφικά φέτος θα έχουμε κάτι περισσότερο από πέρσι».

