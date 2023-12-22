Η ομάδα εθελοντών της bwin έγινε μία «αγκαλιά» για τους παππούδες και τις γιαγιάδες του Γηροκομείου Αθηνών!

Η bwin και φέτος τα Χριστούγεννα μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις, στάθηκε δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη. Έτσι έκανε πράξη γι’ ακόμα μία φορά τη φιλοσοφία της. Να μην μένει κανένας συνάνθρωπος μας μόνος του! Αυτός είναι ο τρόπος, ώστε το διεθνές στοιχηματικό brand, να «επιστρέψει» στην κοινωνία, την εμπιστοσύνη που λαμβάνει.

Η αεικίνητη ομάδα εθελοντών της bwin, για 3η συνεχόμενη χρονιά υποστήριξε το έργο του Γηροκομείου Αθηνών, προσφέροντας ένα κουτί με χριστουγεννιάτικα δώρα κι εδέσματα στους παππούδες και στις γιαγιάδες, οι οποίοι υποδέχθηκαν με ζεστασιά τους εκπροσώπους του κορυφαίου στοιχηματικού brand και τα χαμόγελα περίσσευαν.

Άνθρωποι στοργικοί, με ευαισθησίες που άνοιξαν κι αυτοί την αγκαλιά τους. Άλλωστε, η κίνηση μιας υπέροχης κυρίας να δωρίσει ένα ροζ ζιπουνάκι για το νεογέννητο μωρό ενός μέλους της bwin σκόρπισε συγκίνηση και απέδειξε πως η αγάπη πρέπει να μοιράζεται. Οι εκπρόσωποι του βραβευμένου στοιχηματικού brand, τραγούδησαν τα κάλαντα, ξεναγήθηκαν στα δωμάτια των παππούδων και των γιαγιάδων του Γηροκομείου Αθηνών, συνομίλησαν μαζί τους, περνώντας τρυφερές στιγμές κι αντάλλαξαν ευχές ενόψει των Χριστουγέννων. Το ραντεβού αγάπης, των παππούδων και των γιαγιάδων με την ομάδα εθελοντών της bwin, ανανεώθηκε για το Πάσχα.

Αυτή αποτέλεσε μία από τις πολύπλευρες δράσεις της bwin, ενόψει των ημερών των Χριστουγέννων. Άλλωστε αδιαπραγμάτευτος στόχος της κορυφαίας gaming πλατφόρμας αποτελεί κανείς να μην μένει μόνος του. Μέσα από μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης η bwin, προσπαθεί να συμβάλλει, ώστε ο κόσμος που ζούμε να γίνει έστω και λίγο καλύτερος. Ένα ακόμα μικρό «λιθαράκι», για τον μεγάλο στόχο.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.