UEFA: «Η απόφαση δεν σημαίνει έγκριση ή επικύρωση της ESL»

Η UEFA «έχει εμπιστοσύνη» στην συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία των νέων κανόνων της για ανταγωνιστικές διοργανώσεις, όπως η Super League, αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, σε μία προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Αυτή η κρίση δεν σημαίνει έγκριση ή επικύρωση της λεγόμενης «Super League». Αντιθέτως, υπογραμμίζει ένα προϋπάρχον κενό στους κανονισμούς της UEFA, μια τεχνική πτυχή που έχει ήδη αναγνωρισθεί και διορθωθεί τον Ιούνιο του 2022 με νέα κείμενα», προστίθεται στην τοποθέτηση των ιθυνόντων της UEFA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

