Για καλή αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό έκανε λόγο στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου και στάθηκε στον αυξημένο βαθμό ανταγωνιστικότητας που υπάρχει και στο φετινό πρωτάθλημα.

«Από πλευράς αποτελεσμάτων, μπορείς να πεις ότι ηταν καλή η αγωνιστική, αν είχε πάρει και το ματς στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός, θα έκανε γιορτές στην κορυφή. Δεν έχει σημασία ο βαθμός που δεν πήρε, αλλά κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ όμορφο το πρωτάθλημά μας, όλοι μπορεί να χάσουν βαθμούς από όλους και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι πολύ ανταγωνιστικό. Το πιο σημαντικό είναι το πως αντιμετωπίζει η κάθε ομάδα εσωτερικά τις γκέλες. Μέχρι τώρα, την πιο καλή διαχείριση σε μια πολύ μεγάλη κρίση, την έχει κάνει ο ΠΑΟΚ», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού σημείωσε ότι η επανέναρξη του πρωταθλήματος βρίσκει το «τριφύλλι» με δύο εύκολα θεωρητικά παιχνίδια εντός έδρας, όπου θα κοιτάξει να πάρει το «εξάποντο» και να πάει με ψυχολογία στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ενώ ο Αθανασίου επανέλαβε ότι το βάρος έχει πέσει αφενός στην ανανέωση του συμβολαίου του Μπρινιόλι, του οποίου την απάντηση περιμένει ο Παναθηναϊκός, αλλά και στην απόκτηση ενός ποιοτικού κεντρικού αμυντικού, που πρέπει να ολοκληρωθεί όσο πιο άμεσα γίνεται.

Και επισήμανε πως αυτή την στιγμή δεν προκύπτει πιθανότητα να κάνουν οι «πράσινοι» και άλλη μεταγραφή, εκτός και αν προκύψει κάποια πώληση από το υπάρχον ρόστερ, με τον ίδιο πάντως να αναφέρει ότι θα έπαιρνε εξτρέμ τον Γενάρη.

