Για τον τελικό Κυπέλλου και την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το Πανθεσσαλικό, αλλά και την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης.



Για τον τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό και την πιθανή παρουσία κόσμου: «Ήταν τυπικό το θέμα, είχαμε πει ότι θα γίνει στον Βόλο ο τελικός. Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρει εδώ και μέρες στον BwinΣΠΟΡ FM είναι για παρουσία κόσμου στις εξέδρες. 4.500 εισιτήρια αναμένεται να πάρει η κάθε ομάδα. Οι διαβεβαιώσεις που έχουν οι ομάδες είναι αυτές. Μετά τα ματς της Εθνικής θα έχουμε περισσότερα γι αυτό το θέμα».



Για την προπόνηση: «Σήμερα ήταν πιο χαλαρή η προπόνηση. Αύριο θα γίνει άλλη μια που θα γίνει ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό Β’ και μετά θα υπάρξει 4 ημέρες άδεια. Οι Έλληνες θα ενσωματωθούν αύριο, οι Σλοβένοι πήγαν στην Εθνική τους. Σήμερα αναχωρεί και ο Λοντίγκιν για τη Ρωσία. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος με την επιστροφή του στην Εθνική. Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό να έχει έναν παίκτη που κερδίζει ξανά θέση στην Εθνική».



Για την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη για τον Βοτανικό: «Θα κάνει συν. Τύπου, μετά την επιστολή μελών που ζητούσαν ενημέρωση. Καλά έκαναν και ζήτησαν ενημέρωση για το που βαδίζουμε και τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Το πότε θα γίνει η συνέντευξη Τύπου θα ανακοινωθεί μέχρι αύριο».



Ο έμπειρος ρεπόρτερ αναφέρθηκε, επίσης, στην προϊστορία με τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει ο Παναθηναϊκός να σπάσει την αρνητική παράδοση με τον ΠΑΟΚ, αρχής γενομένης από το ματς της Λεωφόρου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.