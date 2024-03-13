Δηλώσεις ενόψει του αυριανού (14/3, 19:45) ντέρμπι των «αιωνίων» έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.



Αφού εξήγησε την απόφαση που πήρε να προπονηθεί η ομάδα του στο ΣΕΦ, στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι η νίκη για τις δύο ομάδες, ενώ ευχήθηκε να μην συναντηθούν οι δύο ομάδες και στα playoffs της Ευρωλίγκας, διότι τότε θα είναι υπερβολικά πολλά τα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων μέσα στη σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι μας στην Ευρωλίγκα, κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Δεν με ενδιαφέρει αν πρόκειται για ντέρμπι ή όχι, είναι φυσιολογικό για εμάς, οπότε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και ο Ολυμπιακός είναι ευπρόσδεκτος να έρθει στο γήπεδό μας αν θέλει πριν τα παιχνίδια μας για τα playoffs του πρωταθλήματος.Ίσως σε κάποιους να φαίνεται περίεργο, αλλά για εμάς είναι φυσιολογικό. Μου αρέσει η ομάδα μου να προπονείται στο γήπεδο του αντιπάλου, το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα εκτός έδρας παιχνίδια μας. Φυσικά, υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ μας, αλλά σε όσα ντέρμπι παίξαμε φέτος υπήρξε fair game. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, αλλά ελπίζω να συνεχιστεί. Η μπασκετική μάχη στο παρκέ είναι φυσιολογική για όλους, μιλάμε για δύο κορυφαίες ομάδες. Αν ο Μπαρτζώκας δεν θέλει να προπονηθεί η ομάδα του στο ΟΑΚΑ, είναι επιλογή του. Εγώ το έκανα και στα ντέρμπι της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία».«Είναι διαφορετικό. Οι δύο ομάδες θα παίξουν με τα ρόστερ που έχουν στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερους ξένους στη διάθεσή του. Εμείς δεν έχουμε τραυματίες Βιλντόσα και Αντετοκούνμπο. Στο Κύπελλο δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, το σκορ ήταν πολύ χαμηλό και χάσαμε. Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει 5 φορές με τον Ολυμπιακό, σε δύο χάσαμε με μεγάλες διαφορές, στην Ευρωλίγκα χάσαμε στην παράταση, αλλά τους νικήσαμε και σε δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-2, ελπίζω να μην συναντηθούμε και στα playoffs της Ευρωλίγκας, γιατί πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά θα παίξουμε μαζί τους και στους τελικούς της Basket League, και θα είναι υπερβολικά πολλά τα μεταξύ μας ντέρμπι».«Έχουμε έξι παιχνίδια ακόμα, αύριο είναι το πρώτο και για εμάς είναι πολύ σημαντικό να νικήσουμε. Πιστεύω ότι αν νικήσουμε τα 5 από αυτά, θα είμαστε στην πρώτη τετράδα. Κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για εμάς. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ, έχει πολύ καλή νοοτροπία και κανείς δεν νικάει εύκολα εδώ. Θα είναι πολύ σημαντικό ματς και για τις δύο ομάδες, έχουμε μόλις έναν βαθμό διαφορά. Θα είναι σημαντικό, όχι μόνο για την τετράδα, αλλά και για μια θέση στην εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα playoffs. Θα είμαστε έτοιμοι».

