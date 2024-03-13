Το καλοκαίρι θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την κατάκτηση του Euro 2004 της Εθνικής Ελλάδας, μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες -αν όχι η σημαντικότερη- στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.



Έτσι, η ΕΠΣ Ηρακλείου την Τετάρτη (13/03) έστειλε επιστολή στους Greek Legends 2004 και τον πρόεδρό τους κ. Τάκη Φύσσα, επιθυμώντας την αναβίωση του τελικού Euro 2004 σε ένα κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο!

Αναλυτικά, η επιστολή της ΕΠΣ Ηρακλείου:

«Με την συμπλήρωση 20 χρόνων από την κατάκτηση του Euro 2004, έχουμε ακόμα έντονα στην μνήμη μας τα συναισθήματα που μας χαρίσατε αλλά και την περηφάνεια που μας κάνατε να νιώσουμε εκείνο το καλοκαίρι.Η Ε.Π.Σ. Ηρακλείου αλλά και όλη η Κρήτη μαζί θέλουμε να έχουμε την τιμή και την χαρά να σας προσκαλέσουμε να συνδράμετε στην καλύτερη διοργάνωση ενός Επετειακού φιλικού Ποδοσφαιρικού Αγώνα με την συμμετοχή των Greek Legends 2004 και της αντίστοιχης ομάδας των Legends της Πορτογαλίας ή της ομάδας All-stars της Ευρώπης στο Παγκρήτιο Στάδιο για να γιορτάσουμε - ΑΝΑΒΙΩΣΟΥΜΕ στο Ηράκλειο τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του EUROΗ αγάπη, η ζεστασιά και η αποδοχή που λαμβάνει η Εθνική Ομάδα κάθε φορά που βρίσκεται στην Κρήτη, όπου σε κάθε διοργάνωση αγώνα παρουσία της ο φίλαθλος κόσμος την αγκαλιάζει με την παρουσία του και το ζεστό του χειροκρότημα γεμίζοντας πάντα το Παγκρήτιο Στάδιο.Επίσης η άψογη συνεργασία που η Ε.Π.Σ.Η. έχει με όλους τους τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία πάντα στέκεται αρωγός σε κάθε μας δράση, μπορούν να εξασφαλίσουν αλλά και να διασφαλίσουν μια άψογη διοργάνωση σε ένα κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής για την συμβολή σας στην αύξηση της ενασχόλησης των νέων με το ποδόσφαιρο αλλά και την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό.Με τους πιο φιλικούς μου χαιρετισμούς!!!Και σε αναμονή της επίσημης απάντησης σας.Με εκτίμηση…».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.