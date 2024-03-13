Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να δώσει τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στη φάση των «16» του Europa Conference League, έχοντας μεγάλο προβάδισμα από τη νίκη που πήρε με 2-0 στο «Μάξιμιρ».

Αρχηγός της αποστολής των Κροατών, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες εξελέγη ως ο νέος πρόεδρος του συλλόγου. Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού σε δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή "Ο κόσμος των ΣΠΟΡ" αποκάλυψε μία ιδιαίτερα μεγάλη πληροφορία!

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως εφόσον η Ντινάμο φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, αυτός δεν θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια και την OPAP Arena όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στην Τσεχία.

«Είναι καλή έδρα, μακάρι να παίξουμε εμείς στον τελικό. Αν θα παίξουμε εμείς που θα είναι δύσκολο γιατί μετά πρέπει να περάσεις αρκετούς αντιπάλους. Αν πάμε δεν μπορεί να παίξει η Ντινάμο στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα πάει στην Τσεχία», ανέφερε ο Ζάετς.

Με δεδομένο πως έως τώρα η UEFA δεν έχει ενημερώσει για το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας του τελικού, ο 68χρονος υπονοεί πως δεν θα είναι εφικτό να βρεθούν οπαδοί της Ντινάμο στην OPAP Arena, εκεί όπου τον περασμένο Αύγουστο χούλιγκαν των Κροατών με Έλληνες συνεργούς τους δολοφόνησαν τον οπαδό της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη.

