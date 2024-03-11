Παναθηναϊκός: Ανοιχτή επιστολή 681 μελών του συλλόγου προς τον Μαλακατέ για το γηπεδικό

Ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Παναγιώτη Μαλακατέ, απέστειλαν μέλη του συλλόγου, προκειμένου να εκφράσουν τις απορίες τους αναφορικά με το γήπεδο στον Βοτανικό.



Τα 681 μέλη τα οποία απέστειλαν την επιστολή κάλεσαν τον κ. Μαλακατέ σε ανοικτή συζήτηση στον «Τάφο του Ινδού», για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα, ζητώντας και την παρουσία του νέου Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα.

Aναλυτικά:

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο.Κύριε Πρόεδρε,Στις 30 Μαρτίου συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για το γηπεδικό. Όπως όλοι θυμόμαστε, αυτή η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με την αίσθηση του «κατεπείγοντος» και μέσα σε κλίμα «μιντιακής ασφυξίας» ότι η υπερψήφιση των συμβάσεων αποτελεί μονόδρομο για τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας του Συλλόγου.Το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν αυτό, που επεδίωξε ποικιλοτρόπως η διοίκησή σας…Τώρα, δύο χρόνια αργότερα, έχει διαμορφωθεί η ακόλουθη ζοφερή κατάσταση (αναφερόμαστε αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις που προορίζονται προς χρήση από τα τμήματα Α.Ο.):Από τις 31 Μαρτίου 2022 μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ούτε οι βασικές, στοιχειώδεις εργασίες ανέγερσης. Ο καιρός κυλάει, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή επίσημη ενημέρωση εκ μέρους της διοίκησής σας προς τα μέλη του Α.Ο., κι ευρύτερα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, για τις όποιες εξελίξεις ή διεργασίες. Η παντελής απουσία επίσημης ενημέρωσης «εκτρέφει» ένα όργιο φημών, βάσιμων ή αβάσιμων πληροφοριών, διαδόσεων και εικασιών. Κανένας, πλην ενός πολύ μικρού κύκλου ανθρώπων, δεν γνωρίζει πραγματικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι μέλλει γενέσθαι.Την ίδια ώρα παρακολουθούμε την έναρξη (γιατί είναι βέβαιο ότι είμαστε ακόμα στην αρχή…) μίας απίστευτης διελκυστίνδας δημόσιων αντιπαραθέσεων για το θέμα μεταξύ του νυν και του πρώην δημάρχου Αθηναίων. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη κ. Μαλακατέ: Δεν μας ενδιαφέρουν τα πολιτικά παιχνίδια κανενός νυν και κανενός πρώην δημάρχου.Δεν μας ενδιαφέρουν οι επιδιώξεις οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος. Δεν μας ενδιαφέρουν τα οικονομικο-επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν μαζευτεί στον Βοτανικό, παίζοντας ένα πρωτοφανές παιχνίδι κερδοσκοπίας στην πλάτη του Συλλόγου υπό την πλήρη ανοχή της διοίκησής σας.Εμάς, ως μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο., μας ενδιαφέρει:- Ότι προσπαθήσατε να παραδώσετε άνευ ανταλλαγμάτων στο δήμο Αθηναίων το μοναδικό και τεράστιας αξίας περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου μας στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας. Το γήπεδο της Λεωφόρου.- Ότι δεν επιδιώξατε να μπει καμία ασφαλιστική δικλείδα στις συμβάσεις που υπογράψατε.- Και ότι το αποτέλεσμα των, μέχρι στιγμής, χειρισμών της διοίκησής σας συνοψίζεται στη φράση: «έχετε κάνει μία τρύπα στο νερό», με συνέπεια ο Σύλλογος για ακόμα μία φορά να είναι μετέωρος.Ο κ. Βασίλειος Παυλόπουλος, ο οποίος χειρίστηκε από νομικής πλευράς μόνος του το θέμα της Διπλής Ανάπλασης, επέδειξε μία «υπερδραστηριότητα» στα μίντια στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2022. Σε αυτό το διάστημα διακήρυττε πόσο «συμφέρουσες και καταπληκτικές» για τον Α.Ο. ήταν οι συμβάσεις που ήρθαν προς ψήφιση.Περίπου από τα μέσα της άνοιξης του 2022 έως σήμερα, παρατηρούμε ότι ο κ. Παυλόπουλος έχει αλλάξει άρδην τακτική και τηρεί μία στάση σιωπής έως πλήρους εξαφάνισης, γεγονός που προκαλεί πολύ άσχημη εντύπωση από τη στιγμή που τα έργα έχουν κολλήσει ενώ αυτός μας διαβεβαίωνε πως ο Σύλλογος είναι απολύτως εξασφαλισμένος.Στο ζήτημα της χρηματοδότησης των εγκαταστάσεων τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα κ. Μαλακατέ. Οι συμβάσεις προβλέπουν ρητά ότι η ΑΕΠ Ελαιώνα (τράπεζες) θα είναι η μοναδική πηγή χρηματοδότησης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων.Κύριε Μαλακατέ, οι εμπλεκόμενες τράπεζες δεν κάνουν κάποια χάρη στον Παναθηναϊκό Α.Ο.Οι εμπλεκόμενες τράπεζες έχουν ήδη αποκομίσει τεράστια κέρδη από τη Διπλή Ανάπλαση και εάν υλοποιηθεί το συνολικό project, θα βγάλουν ακόμη περισσότερα. Εάν τυχόν (πράγμα που απευχόμαστε…) εσείς κινείστε παρασκηνιακά με στόχο να εξευρεθούν κονδύλια για τις εγκαταστάσεις από οποιονδήποτε άλλον -δημόσιο ή ιδιωτικό- φορέα, τότε οφείλετε να ενημερώσετε τα μέλη.5. Ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υπήρξε μόλις πριν από λίγους μήνες ένα πρωτοφανές γεγονός. Εσείς προσωπικά, μαζί με τον κύριο αντιπρόεδρο του Α.Ο., συμμετείχατε στις 6 Ιουνίου 2023 σε μία συνέντευξη Τύπου-παρωδία στο δημαρχείο της Αθήνας παρόντος του τότε δημάρχου Αθηναίων. Σε αυτή τη συνέντευξή Τύπου σας είδαμε να αναγγέλλετε -ενώπιον καμερών και μικροφώνων- ότι οι εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Α.Ο. θα είναι έτοιμες το 2026.Σε αυτό το θέμα η διμερής σύμβαση δήμου Αθηναίων-Παναθηναϊκού Α.Ο. είναι απολύτως σαφής (άρθρο 10/χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.Ο δήμος Αθηναίων θα πρέπει να παραδώσει στον Α.Ο. ολοκληρωμένες τις αθλητικές εγκαταστάσεις προς χρήση στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Θα έπρεπε κ. Μαλακατέ να γνωρίζετε ότι οι προβλέψεις των συμβάσεων είναι δεσμευτικές για όλα τα μέρη και δεν τροποποιούνται με «λόγια του αέρα» σε συνεντεύξεις Τύπου.Συνεπώς, εάν σημειωθεί έστω μία ημέρα καθυστέρηση από την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της σύμβασης. Κι αυτή η τροποποίηση να γίνει εγγράφως και με συγκεκριμένη, διαφανή διαδικασία και οπωσδήποτε με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου. Όχι υπογείως, όχι στα κρυφά.Συνοψίζοντας…Κύριε Πρόεδρε, τα χρονικά περιθώρια εξαντλήθηκαν. Είχατε στη διάθεσή σας δύο ολόκληρα χρόνια από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ώστε εντελώς ανενόχλητος να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις και το «όραμά» σας για το γηπεδικό. «Όραμα» τρόπος του λέγειν βέβαια…Σας ζητούμε, όχι ως κάποια παράκληση αλλά ως αυτονόητη υποχρέωσή σας προς τα μέλη του Συλλόγου, να διοργανώσετε χωρίς χρονοτριβή: μία ανοικτή, διαλογική και διά ζώσης συζήτηση στον «Τάφο του Ινδού» με αποκλειστικό θέμα το γηπεδικό. Που να έχει ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος φίλαθλος του Παναθηναϊκού, ευρισκόμενος εντός ή εκτός Αττικής, να έχει τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει.Σε μία τέτοια συζήτηση είναι απαραίτητο να παραστεί κι ο νυν δήμαρχος Αθηναίων, καθώς φορέας υλοποίησης της Διπλής Ανάπλασης είναι ο δήμος. Και επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να παραστούν ώστε να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν τους χειρισμούς τους, οι κύριοι Βασίλειος Παυλόπουλος και Χρόνης Ακριτίδης. Χωρίς δικαιολογίες και χωρίς προφάσεις. Με σεβασμό στο αξίωμά σας, αλλά και με την ελπίδα ότι θα επιδείξετε ευθιξία και τη δέουσα σοβαρότητα,Την επιστολή έχουν υπογράψει 681 μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.