Σύσκεψη για τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στις 18 Μαΐου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (27/03) στα γραφεία της ΕΠΟ, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία!



Στη σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, τονίζεται πως στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθώς θα παραστούν, ο Δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας ο Διευθυντής κ. Γιώργος Ντιζές και ο υποδιευθυντής κ. Θανάσης Κουλούρης, από τις φιναλίστ ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος και ο Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Μπουτσικάρης και από τον Άρη ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Θόδωρος Καρυπίδης και ο αντιπρόεδρος και νομικός σύμβουλος Παναγιώτης Μπιλίρης.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σύσκεψη για τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (18 Μαΐου, Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου) θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 στις 12 μ.μ. στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.Θα παραστούν, ο δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας ο διευθυντής κ. Γιώργος Ντιζές και ο υποδιευθυντής κ. Θανάσης Κουλούρης, από τις φιναλίστ ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος και ο αντιπρόεδρος Λεωνίδας Μπουτσικάρης και από τον Άρη ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Θόδωρος Καρυπίδης και ο αντιπρόεδρος και νομικός σύμβουλος Παναγιώτης Μπιλίρης».Μετά την παραπάνω εξέλιξη, γίνεται κατανοητό, πλέον, ότι, ουσιαστικά, η διεξαγωγή του τελικού τουανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη στο Πανθεσσαλικό, αλλά. Θυμίζουμε, στιςείχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την έδρα, η οποία θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, με την ομοσπονδία να αναφέρει τότε σε ανακοίνωσή της ότι «οφείλει να εφαρμόσει την προκήρυξη και μόνο». Υπενθυμίζεται ότι στην προκήρυξη αναφέρεται ότι «αν προκριθούν ομάδα της Αθήνας και ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου».Επιπλέον, η ΕΠΟ είχε επισημάνει ότι το θέμα θα συζητηθείμετά τα ματς της Εθνικής, με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Euro. Εκείνη η σύσκεψη, ωστόσο, είχε πραγματοποιηθεί με παράγοντες της ΕΠΟ και όχι με εκπροσώπους Παναθηναϊκού και Άρη (ούτε της αστυνομίας, όπως και παρουσία των Γιάννη Βρούτση και Αχιλλέα Μπέου), παρά τα σχετικά σενάρια. Η αυριανή σύσκεψη, όπως προαναφέραμε, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχήτων εμπλεκομένων.

