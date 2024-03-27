Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το τρομερό raise με υπογραφή Αταμάν

Τα τρομακτικά στατιστικά και το progressive raise του Παναθηναϊκού που τρομάζουν ξανά την Ευρώπη.  

Παο

Ο Παναθηναϊκός, υπό τις οδηγίες του Εργίν Αταμάν, πραγματοποιεί την καλύτερη του σεζόν μετά την εποχή του Τσάβι Πασκουάλ, σε μια πιο δύσκολη χρονιά φυσικά, και με κριτήριο ότι η ομάδα χτίστηκε στις αρχές της χρονιάς. Κανένας δεν θα περίμενε αυτήν την εξέλιξη στη σεζόν του εξάστερου, παρά μόνο ο προπονητής Αταμάν, ο οποίος έχει κάνει τον Παναθηναϊκό την πιο βελτιωμένη ομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
12 0 Bookmark