Παναθηναϊκός: Το τρομερό raise με υπογραφή Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός, υπό τις οδηγίες του Εργίν Αταμάν, πραγματοποιεί την καλύτερη του σεζόν μετά την εποχή του Τσάβι Πασκουάλ, σε μια πιο δύσκολη χρονιά φυσικά, και με κριτήριο ότι η ομάδα χτίστηκε στις αρχές της χρονιάς. Κανένας δεν θα περίμενε αυτήν την εξέλιξη στη σεζόν του εξάστερου, παρά μόνο ο προπονητής Αταμάν, ο οποίος έχει κάνει τον Παναθηναϊκό την πιο βελτιωμένη ομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

