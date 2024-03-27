Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε να προκριθεί για 5η φορά στην Ιστορία της στα τελικά ενός EURO, «λυγίζοντας» με 4-2 στα πέναλτι απ’ τη Γεωργία στην Τιφλίδα. Ετσι, η ομάδα του Βίλι Σανιόλ παίρνει το «εισιτήριο» για τα γήπεδα της Γερμανίας, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
Οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και οι Πολωνοί που εξασφάλισαν τις προκρίσεις τους μέσα απ’ τα τρία διαφορετικά «μονοπάτια» των τελικών των Play Off, συμπλήρωσαν πλέον το «παζλ» των 32 ομάδων της τελικής φάσης του EURO 2024, ενώ οριστικοποιήθηκε και η σύνθεση των 8 ομίλων.
Η Γεωργία θα αγωνιστεί στον 6ο όμιλο απέναντι στην Πορτογαλία, την Τσεχία και την Τουρκία. Η Ουκρανία θα συμμετάσχει στον 5ο όμιλο, έχοντας αντιπάλους το Βέλγιο, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία και η Πολωνία θα παίξει στον 4ο όμιλο με Ολλανδία, Αυστρία και Γαλλία.
Αναλυτικά οι 24 ομάδες και οι 6 όμιλοι του EURO 2024 που θα διεξαχθεί από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου στα γήπεδα της Γερμανίας:
1ος Όμιλος
Γερμανία
Σκωτία
Ουγγαρία
Ελβετία
2ος Όμιλος
Ισπανία
Κροατία
Ιταλία
Αλβανία
3ος Όμιλος
Σλοβενία
Δανία
Σερβία
Αγγλία
4ος Όμιλος
Πολωνία
Ολλανδία
Αυστρία
Γαλλία
5ος Όμιλος
Βέλγιο
Σλοβακία
Ρουμανία
Ουκρανία
6ος Όμιλος
Τουρκία
Γεωργία
Πορτογαλία
Τσεχία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.