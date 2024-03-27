Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε να προκριθεί για 5η φορά στην Ιστορία της στα τελικά ενός EURO, «λυγίζοντας» με 4-2 στα πέναλτι απ’ τη Γεωργία στην Τιφλίδα. Ετσι, η ομάδα του Βίλι Σανιόλ παίρνει το «εισιτήριο» για τα γήπεδα της Γερμανίας, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και οι Πολωνοί που εξασφάλισαν τις προκρίσεις τους μέσα απ’ τα τρία διαφορετικά «μονοπάτια» των τελικών των Play Off, συμπλήρωσαν πλέον το «παζλ» των 32 ομάδων της τελικής φάσης του EURO 2024, ενώ οριστικοποιήθηκε και η σύνθεση των 8 ομίλων.

Η Γεωργία θα αγωνιστεί στον 6ο όμιλο απέναντι στην Πορτογαλία, την Τσεχία και την Τουρκία. Η Ουκρανία θα συμμετάσχει στον 5ο όμιλο, έχοντας αντιπάλους το Βέλγιο, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία και η Πολωνία θα παίξει στον 4ο όμιλο με Ολλανδία, Αυστρία και Γαλλία.

Αναλυτικά οι 24 ομάδες και οι 6 όμιλοι του EURO 2024 που θα διεξαχθεί από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου στα γήπεδα της Γερμανίας:

1ος Όμιλος

Γερμανία

Σκωτία

Ουγγαρία

Ελβετία

2ος Όμιλος

Ισπανία

Κροατία

Ιταλία

Αλβανία

3ος Όμιλος

Σλοβενία

Δανία

Σερβία

Αγγλία

4ος Όμιλος

Πολωνία

Ολλανδία

Αυστρία

Γαλλία

5ος Όμιλος

Βέλγιο

Σλοβακία

Ρουμανία

Ουκρανία

6ος Όμιλος

Τουρκία

Γεωργία

Πορτογαλία

Τσεχία



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.