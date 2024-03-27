Λογαριασμός
Marca: «Βόμβα»… ξανά για Χεζόνια και Παναθηναϊκό

Τα ισπανικά Μέσα θεωρούν κάτι παραπάνω από δεδομένη τη μετακίνηση του Κροάτη φόργουορντ στο Τριφύλλι Μάριο Χεζόνια

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός τα δίνει όλα τη φετινή σεζόν για να άρει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη της Euroleague.

Στην Ισπανία ωστόσο ασχολούνται συνεχώς με το Τριφύλλι για εξωαγωνιστικά ζητήματα! Για ακόμα μια φορά ένας δημοσιογράφος της Marca μίλησε για το «σίριαλ» που αφορά τον Μάριο Χεζόνια και τους «πράσινους». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
