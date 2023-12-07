Λογαριασμός
Επίσημο: Δεν ορίζει διαιτητές η ΚΕΔ - Αναβάλλεται η αγωνιστική

Τυπικό θέμα είναι πλέον η αναβολή της προσεχούς αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Με ανακοίνωσή της η ΚΕΔ, επιβεβαίωσε και επίσημα ότι δεν θα οριστούν διαιτητές εξαιτίας της απόφασης για αποχή

Οριστικό είναι πλέον ότι δεν θα γίνουν αγώνες πρωταθλήματος της Stoiximan Super League το προσεχές Σ/Κ.

Όπως αναμενόταν, η ΚΕΔ σφράγισε και εμπράκτως τη στήριξή της στην αποχή των διαιτητών.



Επισημοποίησε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ορισμούς και μένει πλέον να επισημοποιηθεί η απόφαση για αναβολή της αγωνιστικής από τη διοργανώτρια.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει

«Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνεται ότι δεν θα οριστούν αξιωματούχοι διαιτησίας για τους αγώνες της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Super League 1 λόγω της αποχής των διαιτητών.

Παρακαλείται η διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος Super League 1 για τις δικές της ενέργειες».
