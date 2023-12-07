Επίσημο: Δεν ορίζει διαιτητές η ΚΕΔ - Αναβάλλεται η αγωνιστική

Οριστικό είναι πλέον ότι δεν θα γίνουν αγώνες πρωταθλήματος της Stoiximan Super League το προσεχές Σ/Κ.



Όπως αναμενόταν, η ΚΕΔ σφράγισε και εμπράκτως τη στήριξή της στην αποχή των διαιτητών.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει

Επισημοποίησε λοιπόν ότικαι μένει πλέον να επισημοποιηθεί η απόφαση γιατης αγωνιστικής από τη διοργανώτρια.«Από τηνανακοινώνεται ότι δεν θα οριστούν αξιωματούχοι διαιτησίας για τους αγώνες της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Super League 1 λόγω τηςτων διαιτητών.Παρακαλείται η διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος Super League 1 για τις».

