Τσακίρης: «Πολύ στοχοποιημένη δουλειά Αλμέιδα για Άγιαξ - Πάει για βασικός ο Γκαρσία»

Τη στροφή της ΑΕΚ στο τεράστιο ματς με τον Άγιαξ (δεδομένου ότι μοιάζει βέβαιη πλέον η αναβολή στο πρωτάθλημα) υπογράμμισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο, σημείωσε ότι γίνεται πολύ στοχοποιημένη δουλειά από τον Ματίας Αλμέιδα ενόψει του ευρωπαϊκού «τελικού».

Τόνισε λοιπόν ότι ο Αργεντινός θα δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην τακτική, ενώ δήλωσε βέβαιος ότι (εφόσον βρίσκεται στο 100% της ετοιμότητας του) θα ξεκινήσει βασικό τον Λιβάι Γκαρσία.



Κατά τ’ άλλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν εδώ και μέρες εισιτήρια για το ματς και σημείωσε ότι θα χρειαστεί προσοχή από τους περίπου 3.000 φίλους της «Ένωσης» που θα βρεθούν στο Άμστερνταμ, διότι εκτός των άλλων είναι γνωστή η κόντρα με τους οπαδούς του «Αίαντα».



