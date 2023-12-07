Με κυρώσεις και για τις επίσημες τοποθετήσεις του μετά το παιχνίδι με τον Βόλο κινδυνεύει ο Ολυμπιακός.



Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Νικόλαος Μαργαρίτης, άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Αιτία είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από το επεισοδιακό ματς στο Πανθεσσαλικό και οι δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις που υπήρχαν σε αυτήν.



Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:



«Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Αντεισαγγελέας Νικόλαος Μαργαρίτης, άσκησε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.



Η Πειθαρχική Δίωξη ασκείται διότι στο πλαίσιο του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. που διεξήχθη την 03-12-2023 για την 13η αγωνιστική της Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δυσφήμησε ποδοσφαιρικές αρχές και όργανα προβαίνοντας σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις, ήτοι σε δηλώσεις οι οποίες περιέχουν μομφές για σκοπιμότητα ή δόλο ή μεροληψία στη λήψη αποφάσεων που κατ’ αντικειμενική κρίση δύνανται να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των προσώπων στα οποία αφορούν και οι οποίες διαδόθηκαν με μέσο επικοινωνίας.



Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20Α§§1,2, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.»

