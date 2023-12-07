Νικολογιάννης: «Aυτά πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα»

Τη διαφορετική εικόνα της Μακάμπι Χάιφα και τα σημεία εκείνα που θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στο ματς της Πέμπτης, υπογράμμισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού, με αφορμή το 0-0 των Ισραηλινών στο «Θεράμικα» κόντρα στη Βιγιαρεάλ, τόνισε ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να προσέξει αρκετά καθώς η επικείμενη αντίπαλος, πιέζει αρκετά ψηλά και δυσκολεύει το build up της ομάδας όπως έκανε και στην τελευταία της αναμέτρηση.



«Η Μακάμπι Χάιφα έχει επανέλθει και έχει αφήσει πίσω της τον πόλεμο. Σφιχτή άμυνα και κοντά οι γραμμές. Πολύ καλοί οι χαφ της και γρήγοροι. Είδαμε μια έτοιμη ομάδα. Σε σχέση με τον σημερινό Παναθηναϊκό είναι πιο έμπειρη ομάδα η Μακάμπι Χάιφα. Παρότι πάει για δυο αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός το ματς είναι στο όριο. Να μην έχει σχέση αμυντικά με τα προηγούμενο ματς. Αν κάνει εμφάνιση όπως με Βιγιαρεάλ θα πάρει το ματς.



Πρεσάρει ψηλά η Μακάμπι και δεν αφήνει εύκολα το build up. Θα έχει θέμα ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει τα στόπερ να κάνουν τέλειο "χτίσιμο" στο ματς με τη Μακάμπι. Χρειάζεται ατομική ενέργεια για να σπάσει την άμυνα της»



