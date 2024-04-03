Ένα ματς αποκλεισμός για δύο παίκτες της Φενέρμπαχτσε - Έξι αγωνιστικές το γήπεδο της Τραμπζονσπόρ

Γνωστές έγιναν οι ποινές που επέβαλε η τουρκική ομοσπονδία για τα τραγικά επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι της Τραμπζονσπόρ με την Φενέρμπαχτσέ.

Έτσι, στην γηπεδούχο ομάδα επιβλήθηκε έξι αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για την είσοδο των οπαδών της στον αγωνιστικό χώρο και τις βιαιότητες με τους παίκτες της Φενέρμπαχτσέ.

Από την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκαν οι δύο από τους τρεις παίκτες για τους οποίους υπήρχε απειλή. Ο Οστερβέλτε και ο Εγριμπαγιάτ θα μείνουν εκτός για ένα ματς, ενώ ο Οσάγι Σάμουελ κρίθηκε αθώος μετά από ένα βίντεο που χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.

Ο βοηθός προπονητή της Τραμπζονσπόρ, Εγκεμέν Κορκμάζ δέχθηκε ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα.

