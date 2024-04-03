Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε «βόμβα» αποκαλύπτοντας όσα του είπε ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς στο περιθώριο του αγώνα των Μπακς με τους Γουίζαρντς. Ο 21χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ (2,08μ.) φέρεται να είπε στον Greek Freak πως είναι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου και θέλει να παίξει στην Εθνική ομάδα.



Αυτό έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς ο γιος του Ντούσαν Βούκτσεβιτς παρουσιαζόταν από τα σερβικά ΜΜΕ πως θα επέλεγε τη συγκεκριμένη χώρα για να φορέσει το εθνόσημο. Μάλιστα, ο λόγος που δεν είχε κληθεί να παίξει στην Ανδρών της Σερβίας, έστω στα «παράθυρα» του Φεβρουαρίου για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, ήταν πως το 2019 είχε μετακινηθεί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στη Ρεάλ Μαδρίτης ως Έλληνας. Και με βάση έναν κανονισμό της FIBA, δεν θα μπορούσε να παίξει σε άλλη εθνική ομάδα πριν να κλείσει τα 21, κάτι που έγινε τον περασμένο μήνα, στις 11 Μαρτίου!



Σημειώνεται πως ο Βούκτσεβιτς είχε θεωρητικά την ευχέρεια να επιλέξει μία από πέντε εθνικές ομάδες με το αντίστοιχο διαβατήριο: ελληνικό αφού ήταν για χρόνια στην Ελλάδα, ιταλικό επειδή γεννήθηκε στη Σιένα (όταν αγωνιζόταν εκεί ο πατέρας του), βοσνιακό ή σερβικό λόγω του πατέρα του και σουηδικό λόγω της μητέρας του.



Η συμμετοχή ενός παίκτη σε μια Εθνική ομάδα «κλειδώνει» όταν φορέσει τη φανέλα της Ανδρών, ενώ εφόσον ο Βούκτσεβιτς επιλέξει την Ελλάδα, δεν θα λογίζεται ως νατουραλιζέ (όπως ο Γουόκαπ, ο Ντόρσεϊ ή ο Μήτρου-Λονγκ), εφόσον έχει πάρει το διαβατήριο πριν τα 16 του. Παράλληλα, ο Βούκτσεβιτς θα μπορεί να παίξει και ως γηγενής στην Ελλάδα. Μάλιστα, φήμες ήθελαν τον Ολυμπιακό αλλά και το Περιστέρι bwin να έχουν «ψαχτεί» για αυτή την περίπτωση στο πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι σαφές πως προτεραιότητα για την καριέρα του έχει το ΝΒΑ.



Επίσης, να σημειώσουμε πως ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής της Εθνικής ομάδας, έχει εξαιρετική σχέση με τον Ντούσαν Βούκτσεβιτς, που ήταν πέρσι συνεργάτης του στο Περιστέρι και διατηρούν φιλική σχέση. Μάλιστα το καλοκαίρι του 2020, όταν ο Kill Bill ήταν ακόμη εν ενεργεία, έκανε προπονήσεις με τον 17χρονο τότε Τρίσταν το καλοκαίρι, λίγο πριν μετακομίσει στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.







Αξίζει να επισημανθεί πως ο Βούκτσεβιτς έχει ήδη φορέσει το εθνόσημο της Ελλάδας, σε επτά φιλικά ματς, τέσσερα σε επίπεδο Παμπαίδων το 2017 και τρία σε επίπεδο Παίδων το 2018 έχοντας 8 πόντους κατά μέσο όρο.



Ο Βούκτσεβιτς, που το 2023 είχε επιλεγεί από τους Γουίζαρντς στο νούμερο 42 του ντραφτ, αγωνιζόταν από τον Ιανουάριο του 2022 στην Παρτιζάν, αλλά τον προηγούμενο μήνα η ομάδα της Γουάσινγκτον τον πήρε κοντά της καταβάλλοντας buy out ενός εκατομμυρίου, που μοιράστηκαν Παρτιζάν και Ρεάλ. Το συμβόλαιό του για φέτος προβλέπει 2,4 εκατ. δολάρια μεικτά, ενώ υπάρχει οψιόν των Γουίζαρντς για δεύτερο χρόνο με τα ίδια χρήματα.



Σε έξι εμφανίσεις στο ΝΒΑ μετρά 3,8 πόντους και 2,7 ριμπάουντ σε 10,5 λεπτά κατά μέσο όρο. Τα ξημερώματα έκανε την καλύτερή του εμφάνιση ως τώρα στη νίκη επί των Μπακς (117-113) έχοντας 14 πόντους με 3/3 βολές, 4/5 δίποντα και 1/6 τρίποντα, καθώς επίσης 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 31 λεπτά.



