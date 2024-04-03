Πανέτοιμο είναι το αερόστατο της ΑΕΚ, που θα πετάξει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.



Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες, ενόψει της παρθενικής πτήσης που θα γίνει στις 13 Απριλίου στην OPAP Arena.

«Έτοιμο να πετάξει ψηλά το αερόστατο των 100 χρόνων της ΑΕΚ! Η κατασκευή του στο εξωτερικό ολοκληρώθηκε. Η πρώτη του πτήση θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη γιορτή για τον ένα αιώνα ζωής της ομάδας μας στις 13 Απριλίου, στην OPAP ARENA και στη συνέχεια θα ταξιδέψει και θα μεταφέρει τους εορτασμούς σε κάθε γωνία της Ελλάδας. 100 χρόνια μαζί… και είναι μόνο η αρχή», αναφέρουν οι «κιτρινόμαυροι».

