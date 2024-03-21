Προ ημερών το τουρκικό ποδόσφαιρο έκανε τον γύρω του κόσμου, αλλά όχι για καλό λόγο. Αφορμή στάθηκαν τα τεράστιας έκτασης επεισόδια στο παιχνίδι της Τράμπζονσπορ με την Φενέρμπαχτσε για το πρωτάθλημα, με οπαδούς των γηπεδούχων και ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων να έρχονται στα χέρια και να έχουν μάχες σώμα με σώμα.



Τα ρεπορτάζ είναι καθημερινά από τη γειτονική χώρα σχετικά με τις κινήσεις που αναμένεται να γίνουν από όλες τις πλευρές. Μία σκέψη από τη μεριά της Φενέρ, όπως διατυπώθηκε διά στόματος του Αλί Κοτς, είναι η αποχώρηση από τη Super Lig σε περίπτωση που οι ποδοσφαιριστές της τιμωρηθούν για τα επεισόδια. Κάτι που θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί στις αρχές Απριλίου και λίγες ημέρες πριν τα διπλά ματς για τα προημιτελικά του Europa Conference League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Fanatik , η Φενέρμπαχτσε θα πρέπει να σκεφτεί διπλά και… τριπλά το ενδεχόμενο αποχώρησης. Διότι σε ένα τέτοιο σενάριο, ηαναμένεται να τιμωρήσει με αποκλεισμό τα «καναρίνια» από τις διοργανώσεις της για τα επόμενα χρόνια. Και ασφαλώς το πλήγμα θα είναι τεράστιο για τον σύλλογο, ακόμη και σε θέμα πρεστίζ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.