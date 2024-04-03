Όλα έτοιμα στον Αστέρα Τρίπολης! Οι Αρκάδες πριν δυο αγωνιστικές είχαν παίξει κεκλεισμένων των θυρών κόντρα στον Βόλο, καθώς δεν ήταν έτοιμες οι κάμερες του γηπέδου, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.



Ωστόσο, οι άνθρωποι της ομάδας έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις, έλυσαν το πρόβλημα με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του γηπέδου που είχε εντοπίσει η ΔΕΑΒ και πλέον το Σάββατο θα υποδεχθούν την Κηφισιά με τον κόσμο τους.

Εισιτήρια για την 3η αγωνιστική ημέρα των Playouts του πρωταθλήματος Stoiximan SuperLeague 2023-2024 με την ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, θα διατίθενται στο StarStore από την Παρασκευή 5 Απριλίου έως και το Σάββατο 6 Απριλίου κατά τις ώρες καταστημάτων.Το Σάββατο 6 Απριλίου, τα εκδοτήρια του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" θα είναι ανοιχτά από τις 17:30 έως και την έναρξη του αγώνα.Για αποφυγή καθυστέρησης κατά τον έλεγχο και την είσοδο στο γήπεδο προτείνεται η όσο το δυνατόν νωρίτερα προσέλευση στις θύρες του γηπέδου οι οποίες θα είναι ανοιχτές 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.Εφιστούμε την προσοχή των φιλάθλων, ότι όλα τα εισιτήρια (απλά και διαρκείας) εκδίδονται ονομαστικά, βάσει του αριθμού ΑΜΚΑ και της επίδειξης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου.Σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις νόμου σχετικά με την υποχρέωση των κατόχων σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης με επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες όσο και στην ΠΑΕ.Οι τιμές για όλες τις θύρες είναι:10€ κανονικό, 5€ παιδικό (παιδιά με ημερομηνία γέννησης μετά από την 01/01/2008)Ώρα ανοίγματος θυρών γηπέδου: 17:30.Ώρα έναρξης αγώνα: 19:30.

