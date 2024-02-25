Το θρυλικό αεροσκάφος του Αριστοτέλη Ωνάση, το Boeing 747 της Ολυμπιακής Αεροπορίας που έγραψε ιστορία στους αιθέρες, βρίσκεται πλέον στη νέα θέση του στο Ελληνικό.



Στον ΣΚΑΪ μίλησαν χειριστές και μέλη του πληρώματος που είχαν πετάξει με το εμβληματικό αυτό αεροπλάνο και μας ταξιδεύουν στο χρόνο.

Μέχρι το 1999 η ελληνική σημαία της Ολυμπιακής είχε πετάξει σε όλον τον κόσμο από Ευρώπη μέχρι ΗΠΑ, Καναδά και Αφρική.

Πλέον το Boeing 747-200 θα συνεχίσει το ταξίδι του, αυτή τη φορά ως εκθεσιακό κέντρο.



Πηγή: skai.gr

