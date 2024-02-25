Λογαριασμός
Τραγωδία στα Γρεβενά: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ένας 27χρονος

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 27χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά από νεκροψία-νεκροτομή

ΕΚΑΒ

Τραγωδία σήμερα, Κυριακή στη Δεσκάτη Γρεβενών, καθώς εφυγε ξαφνικά από τη ζωή 27χρονος άντρας, πιθανόν από παθολογικά αίτια.

Τον άτυχο Χρήστο Β. φέρεται να βρήκε η μητέρα του χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποίησε ΕΚΑΒ και Αστυνομία, αλλά ο νεαρός άντρας είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 27χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: kozanimedia.gr

