Τραγωδία σήμερα, Κυριακή στη Δεσκάτη Γρεβενών, καθώς εφυγε ξαφνικά από τη ζωή 27χρονος άντρας, πιθανόν από παθολογικά αίτια.

Τον άτυχο Χρήστο Β. φέρεται να βρήκε η μητέρα του χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποίησε ΕΚΑΒ και Αστυνομία, αλλά ο νεαρός άντρας είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 27χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

