Εντυπωσιακό είναι το βίντεο του up stories που δείχνει το αγαπημένο αεροπλάνο του ιδρυτή της εταιρείας Αριστοτέλη Ωνάση να παίρνει τη θέση που του άξιζε στην νέα λαμπρή εποχή που ξημερώνει για το Ελληνικό.

Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.04, η LAMDA DEVELOPMENT, τιμώντας τη συμφωνία που υπεγράφη τον Μάιο του 2023 με το ΠΟΛΚΕΟΑ ( ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ), προχώρησε στη μετακίνηση το παραπάνω αεροσκάφους, δίπλα στο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο, κτίριο Saarinen, παίρνοντας θέση στο νέο ταξίδι του Ελληνικού.

Το κτίριο Saarinen, εγκαινιάστηκε το 1969, την ίδια χρονιά που ο Αριστοτέλης Ωνάσης έκανε την παραγγελία στην Boeing για το αεροσκάφος αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που το ονομάσαμε «Το αεροσκάφος του Αριστοτέλη Ωνάση».

Πηγή: skai.gr

