Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ένας 22χρονος, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, στο ύψος γέφυρας, φέρεται να χτύπησε με το κεφάλι στα κιγκλιδώματα και το σώμα του έφυγε από τον δρόμο.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 6 σήμερα το απόγευμα, όταν ο άνδρας επέστρεφε από τον Ριζόμυλο, όπου πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα ποδοσφαίρου Αστέρας – Θησέας Αγριάς.

Καθώς πέρασε με τη μοτοσικλέτα του τη διασταύρωση προς Σέσκλο, στο ύψος της γέφυρας, πιθανόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας έχασε τον έλεγχο έπεσε στα κάγκελα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Περαστικοί που τον αντιλήφθηκαν ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και την Τροχαία Βόλου και η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Ο άτυχος άνδρας δεν είχε πάνω του έγγραφα, παρά μόνο τη βέρα του και έναν σταυρό και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του ταυτοποιήθηκε, είναι 22 χρονών, αλβανικής καταγωγής.

