Βαρθολομαίος: Η εισβολή στην Ουκρανία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να δικαιωθεί

Τη μνήμη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία τίμησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή. Τη χαρακτήρισε αδικαιολόγητη, τονίζοντας ότι παραβιάζει της αρχές της δικαιοσύνης και της ειρήνης.

Ο κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε στη θεία λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Τζιμπαλί, στις όχθες του Κεράτιου Κόλπου, ναός που έχει παραχωρηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τις ανάγκες της ουκρανικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά το τέλος της κυριακάτικης λειτουργίας, ο Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και στη συνέχεια στο κήρυγμά του, που έγινε στα αγγλικά και μεταφράστηκε στα ουκρανικά, ευχήθηκε να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και να επέλθει μία δίκαιη ειρήνη.

Όπως είπε «συγκεντρωθήκαμε για να προσευχηθούμε και να μνημονεύσουμε επισήμως τις ψυχές όλων εκείνων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου αγώνα για την ελευθερία στην πατρίδα σας κατά την τελευταία δεκαετία».

Στην αρχή του κηρύγματός του ο κ. Βαρθολομαίος υπενθύμισε πως πριν από δέκα χρόνια ο κόσμος έγινε μάρτυρας της γενναιότητας και της θυσίας, όταν στην πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο και σε ολόκληρη την Ουκρανία απλοί άνδρες και γυναίκες ξεσηκώθηκαν σε πείσμα της διαφθοράς, της κατάχρησης εξουσίας και της καταπίεσης.

Εν τω μεταξύ, πέρασαν δύο χρόνια από την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, «σε μια σύγκρουση που φαίνεται να μην έχει ορατό τέλος», ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος, σημειώνοντας πως οι πληγές που άφησε αυτή η αδικαιολόγητη πράξη είναι ακόμα νωπές και ο πόνος είναι ακόμα αισθητός.

«Η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα του είδους της αδικίας και της υποταγής που η Εκκλησία πρέπει να καταδικάσει. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να δικαιωθεί» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης, χαρακτηρίζοντάς την εισβολή «μια επίθεση στην αξιοπρέπεια και την κυριαρχία ενός λαού που επί μακρόν αγωνίστηκε για την αυτοδιάθεσή του και επί μακρόν υπέφερε κάτω από τον ζυγό της τυραννίας». Παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης και της ειρήνης που βρίσκονται στην καρδιά της πίστης μας, σχολίασε.

Παράλληλα, ο κ. Βαρθολομαίος ενεθάρρυνε τους Ουκρανούς να μην χάσουν την ελπίδα τους και να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους, ώστε να επιτύχουν από κοινού τους στόχους τους, διασφαλίζοντας ότι η απώλεια εκείνων που αγωνίστηκαν για την πατρίδα τους δεν θα είναι μάταιη. «Πιστεύουμε στη νίκη τους και ελπίζουμε να την γιορτάσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί με όλους εσάς» είπε.

Τόνισε, ακόμη, ότι ως άνθρωποι της Πίστεως καλούμαστε να υψώσουμε το ανάστημά μας υπέρ του δικαίου και να μιλήσουμε ενάντια στην καταπίεση και τον ολοκληρωτισμό, όπου κι αν εμφανίζονται. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι μια έντονη υπενθύμιση της διαρκούς παρουσίας του κακού και του μίσους στον κόσμο μας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, επισημαίνοντας την «επείγουσα ανάγκη για όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης να ενωθούν για να αντιταχθούν στην αδικία».

«Την ημέρα αυτή, όχι μόνο θυμόμαστε τις θυσίες αμέτρητων Ουκρανών, αλλά και επαναπροσδιορίζουμε τους εαυτούς μας στις αρχές για τις οποίες τόσοι πολλοί άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους. Καθώς θυμόμαστε τα θύματα του πολέμου και της καταπίεσης, ας σταθούμε μαζί αλληλέγγυοι, ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να οικοδομήσουμε μια Ουκρανία όπου τέτοιες έντιμες αρχές και δικαιώματα θα υποστηρίζονται για όλους» προσέθεσε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην αγνοήσει τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία. Όπως είπε, η Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία υπενθυμίζει σε όλους ότι είναι εδώ με τα μέλη της τοπικής αγαπημένης ουκρανικής κοινότητας και σε όλο τον κόσμο, καθώς συνεχίζουν τον αγώνα τους προς ένα καλύτερο μέλλον.

Καταλήγοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε να εργαστούν όλοι για την πολυπόθητη συμφιλίωση και τη δίκαιη ειρήνη, «γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι μαζί μας σε όλους τους αγώνες μας», και ευχήθηκε η μνήμη όλων εκείνων που πρόσφεραν τη ζωή τους υπέρ της ελευθερίας της Ουκρανίας να είναι αιώνια ευλογημένη και η θυσία τους να μας εμπνεύσει να οικοδομήσουμε έναν κόσμο όπου η ειρήνη, η δικαιοσύνη, το έλεος και η αγάπη θα κυριαρχούν.

Τη θεία λειτουργία παρακολούθησαν πολλά μέλη της ουκρανικής κοινότητας στην Πόλη, καθώς και ο γενικός πρόξενος της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, Ρομάν Νεντίνσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.