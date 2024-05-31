Μία ημέρα μετά την καταδίκη του για παραποίηση επιχειρηματικών στοιχείων με αφορμή την υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου από τον Πύργο Τραμπ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά πάντων ενώ επιβεβαίωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ειδικότερα, ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενορχήστρωσαν τη δίωξή του στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας» ενώ τον αποκάλεσε τον «πιο ανίκανο» και «πιο ανέντιμο». «Ρίξτε μια ματιά στον τρόπο που συμπεριφέρεται στην Κίνα, τη Ρωσία, τόσους άλλους», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε «αποτελεί πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα μας».

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη δίκη του «πολύ άδικη», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «όσον αφορά την ίδια τη δίκη, ήταν πολύ άδικη. Δεν μας επετράπη να χρησιμοποιήσουμε τον εκλογικό μας εμπειρογνώμονα σε καμία περίπτωση. Είδατε τι συνέβη σε μερικούς από τους μάρτυρες που ήταν στο πλευρό μας, κυριολεκτικά σταυρώθηκαν από αυτόν τον άνθρωπο.

Επικρίνοντας περαιτέρω τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο Τραμπ ανέφερε ότι «μοιάζει με άγγελος, αλλά είναι πραγματικά διάβολος».

Ο Τραμπ σχολιάζοντας τις κατηγορίες για τις οποίες καταδικάστηκε είπε ότι το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε «ακούγεται κακό», επιμένοντας ωστόσο ότι «δεν έκανε τίποτα κακό».

«Παραποίηση επαγγελματικών αρχείων αυτό ακούγεται τόσο κακό, για μένα ακούγεται πολύ κακό», είπε ο Τραμπ αμφισβητώντας στη συνλεχεια την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για νομική δαπάνη που αφορούσε στην πληρωμή του δικηγόρου Μάικλ Κοέν και ότι τεκμηριώθηκε ως νομική δαπάνη.

