Έτοιμος να αναλάβει τη Νάπολι ο Κόντε

Έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους φαίνεται να είναι ο Αντόνιο Κόντε, αφού αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Νάπολι μέχρι το 2027.

Ο Ιταλός τεχνικός, σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι ένα βήμα πριν επιστρέψει στην πατρίδα του μετά την επιτυχημένη του θητεία στην Ίντερ, ενώ τελευταία του δουλειά ήταν η Τότεναμ, όπου παρέμεινε για περίπου 1,5 χρόνο, χωρίς να καταφέρει, όμως, να κερδίσει κάποιον τίτλο με τους Λονδρέζους.

Η Νάπολι, ούσα πρωταθλήτρια Ιταλίας για τη σεζόν 2022/23, είχε μια καταστροφική χρονιά, με αποτέλεσμα οι Ναπολιτάνοι να μην καταφέρουν να πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, τερματίζοντας στη 8η θέση της Serie A.

Οι «παρτενοπέι» είναι πολύ πιθανό να ανακοινώσουν την τελική συμφωνία τη Δευτέρα (3/6), ενώ το συμβόλαιο ενδέχεται να είναι αξίας περίπου 18 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια.

