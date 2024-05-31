Ο ΣΕΒ συνεχίζει τις ενημερωτικές επισκέψεις στην περιφέρεια με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του σε συνεργασία με τους περιφερειακούς συνδέσμους μέλη του για κρίσιμα ρυθμιστικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, συν–διοργάνωσε εκδήλωση με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΣΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χθες(Πέμπτη 30 Μάϊου 2024) στη Θήβα, σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στη βιομηχανία, από 1η Ιουλίου 2024, αλλά και την παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων των βιομηχανικών–μεταποιητικών επιχειρήσεων, εκ μέρους της ηγεσίας και των στελεχών του Υπουργείου Εργασίας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την 5η συνεχόμενη πρωτοβουλία του ΣΕΒ σχετικά με τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία, στην οποία έχουν τη δυνατότητα τα μέλη μας να αλληλοεπιδράσουν ουσιαστικά με το Υπουργείο για τα θέματα της καθημερινής επιχειρησιακής τους λειτουργίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Δόμνα–Μαρία Μιχαηλίδου, η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, κα Άννα Στρατινάκη και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, ενώ το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιουλίου στη βιομηχανία και το λιανεμπόριο, αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, προάγοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Ένα εργαλείο που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Ένα μέσον που προάγει τη διαφάνεια στις σχέσεις κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων και ενισχύει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Βρισκόμαστε σε κάθε σημείο της Ελλάδας για να ενημερώνουμε, να δίνουμε λύσεις και να διευκολύνουμε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Και όχι μόνο. Επιδίωξή μας, η αύξηση της παραγωγικότητας και η δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Είμαστε μία Κυβέρνηση που ακούει, αλλάζει και διευκολύνει όποιον, όπου και όταν χρειάζεται».

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων και Ανθρώπινού Δυναμικού του Συνδέσμου, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε: «Έχοντας ως δεδομένο ότι παραμένουμε η πρώτη και μοναδική ως τώρα ευρωπαϊκή χώρα που καταγράφει το χρόνο εργασίας σε κεντρικό επίπεδο, με όλη τη γραφειοκρατία, τις ασάφειες και τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό για τις επιχειρήσεις, η ψηφιακή κάρτα εργασίας μπορεί και πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας/μεταποίησης, προκειμένου να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική στηρίζοντας την υγιή επιχειρηματικότητα. Ο ΣΕΒ συνεχίζει τη διαρκή προσπάθειά του για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας που θα εντάξει την χώρα μας και την κοινωνία στη νέα ψηφιακή εποχή, με την απαραίτητη ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας για τις επιχειρήσεις, καλύτερες και περισσότερες δουλειές και ανταγωνιστικότερους μισθούς για τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Υπουργού Εργασίας και με αφορμή την προσχώρηση της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την Κοινωνική Δικαιοσύνη του ILO, θα καταθέσει, μετά από διαβούλευση με τα μέλη του, τις προτάσεις του σχετικά την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοί τους».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος, κ. Πάνος Λώλος δήλωσε ότι: «Η ελληνική βιομηχανία στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας. Αντιμετωπίζει όμως προβλήματα στελέχωσης με ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτήρα και θα ήταν συνεπώς ανώφελο να προσθέσουμε σε αυτά αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις, σε μία εποχή που για τη βιομηχανία είναι ζητούμενο η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, προς αμοιβαίο όφελος επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά, κυρίως, η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στα μέλη του ΣΒΣΕ να θέσουν απευθείας τους προβληματισμούς τους, ως προς συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, στη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, συνδράμοντας την προσπάθεια του ΣΕΒ να καταστήσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα απρόσκοπτη και επωφελή για όλους».

Ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των επιχειρήσεων με την ηγεσία και τους εκπροσώπους του Υπουργείου και συμφωνήθηκε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί και ενόψει παρουσίασης του νέου ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

