Στις εξέδρες του Γουέμπλεϊ θα βρεθεί ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Γκάρεθ Μπέιλ για να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League . Οι Μαδριλένοι είναι ένα βήμα πριν κατακτήσουν το 15ο τρόπαιο στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση, αντιμετωπίζοντας στο μεγάλο τελικό τη Μπορούσια Ντόρτμουντ .

Ο Κάρλο Αντσελότι , όντας ο πρώτος προπονητής του Ουαλού σούπερσταρ στη Μαδρίτη, που έχει και μία «έξτρα» βοήθεια από τον Μπέιλ, ίσως όχι μέσα από το γήπεδο, όπως συνήθισε τις σεζόν 13/14 και 14/15, αλλά με τη φωνή του. . από τις εξέδρες του θρυλικού γηπέδου του Λονδίνου.

Σε σχετικές δηλώσεις, ο Μπέιλ ανέφερε: «Θα είναι ωραίο που θα πάω στον τελικό χωρίς όλο αυτό το άγχος και τις μετρήσεις που έχουν όσο ήμουν παίκτης. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα αυτό το συναίσθημα αλλά θα το απολαύσω».

Παράλληλα, έδωσε και την πρόβλεψή του για το παιχνίδι, υποστηρίζοντας πως η Ρεάλ θα επικρατήσει 3-0 της Ντόρτμουντ και θα κερδίσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

