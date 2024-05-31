Σάμος: 22 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο ανοικτά του νησιού

Μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο ανοικτά της Σάμου σήμερα τα ξημερώματα από το Λιμενικό, το οποίο κατάφερε να συλλάβει και τον διακινητή τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντόπισε μια πνευστή λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σάμου.

Το πλήρωμα του σκάφους περισυνέλλεξε συνολικά είκοσι τρεις αλλοδαπούς (19 άνδρες, 1 γυναίκα και 3 ανήλικοι) και τους μετέφερε στο λιμάνι Μαλαγαρίου της Σάμου.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 23χρονος εκ των είκοσι τριών (23) αλλοδαπών, ως διακινητής τους, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών σε ελλαδικό χώρο¨ και του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨.

Οι υπόλοιποι αλλοδαποί παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου, ενώ η λέμβος κατασχέθηκε.



