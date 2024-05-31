Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νορβηγίας, η υψηλότερη δικαστική αρχή της χώρας, επιβεβαίωσε σήμερα την προσωρινή απαγόρευση που επιβλήθηκε σε έναν σεξουαλικό παραβάτη να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Snapchat, κρίνοντας πως η προστασία των ανηλίκων πρέπει να προηγείται της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο κατηγορούμενος, γεννηθείς το 1991, καταδικάστηκε τον περασμένο χρόνο σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών επειδή εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά δύο αγόρια ηλικίας 14 και 16 ετών, χρησιμοποιώντας κυρίως το Snapchat.

Η καταδίκη του συνοδεύεται από μια διετή απαγόρευση να διαθέτει έναν λογαριασμό σε αυτήν την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων όπου τα μηνύματα και τα έγγραφα χάνονται αφού διαβαστούν ή ανοιχτούν.

Ο κατηγορούμενος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο σε βάρος της απόφασης απαγόρευσης, κρίνοντας πως παραβιάζει την ελευθερία του έκφρασης και το δικαίωμά του σε μια ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, τις οποίες εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ωστόσο, το δικαστήριο είχε διαφορετική γνώμη.

Αν και αυτή η απαγόρευση συνιστά «μια προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρόκειται για μια δυσανάλογη προσβολή», επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου, στο οποίο συνοψίζεται η απόφαση του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο επισημαίνει ότι «το Snapchat διαθέτει ορισμένες λειτουργικές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν την υπηρεσία ελκυστική σε εκείνους, που επιδιώκουν να έλθουν σε επαφή με άλλους στοχεύοντας να τους εκμεταλλευτούν σεξουαλικά» και ο συγκριμένος άνδρας είχε ήδη καταδικαστεί κατά το παρελθόν για ανάλογες πράξεις, όπου εκεί επίσης χρησιμοποίησε την εφαρμογή.

«Η αναγκαιότητα να προστατευτούν οι ανήλικοι πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να προηγηθεί της ανάγκης του καταδικασθέντος να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα», καταλήγει το δικαστήριο.

Στο ιστότοπό του, το Snapchat λέει ότι «λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά (…) τις ευθύνες του προκειμένου να βοηθά στην προστασία των ανηλίκων».

Ο αμερικανικός όμιλος προτείνει κυρίως εργαλεία γονικού ελέγχου, που επιτρέπουν να βλέπουν οι γονείς με ποιους επικοινωνούν τα παιδιά τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά αυτή τη στιγμή τις Snapchat, Meta (Facebook, Instagram), TikTok και YouTube και τα μέτρα που εφαρμόζουν αυτές οι πλατφόρμες για να προστατεύουν την «ψυχική και σωματική υγεία» των ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

