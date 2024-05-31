Διαφοροποιείται από τους συμμάχους της η Ιταλία στο ζήτημα της χρήσης δυτικών όπλων από την Ουκρανία εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας καθώς ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γκουίντο Κροζέτο, δήλωσε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άμυνα της χώρας και όχι για να πλήξουν την επικράτεια άλλης χώρας.

Πιο αναλυτικά, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας τόνισε: «Κάθε χώρα έχει τους νόμους της, το Σύνταγμά της. Η εφαρμογή του άρθρου 11 του Συντάγματός μας, μας επιβάλλει περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων που δίνουμε στην Ουκρανία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται, υποχρεωτικά, για την άμυνας της Ουκρανίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να πλήττονται οι Ρώσοι στην Ουκρανία, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επικράτεια μιας άλλης χώρας. Είναι η άποψή μου, την οποία συμμερίζεται και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, διότι μιλάμε για πράγματα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας».

Πηγή: skai.gr

