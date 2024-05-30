Το 2023 ο 26χρονος AK από την Ινδονησία γνώρισε στο Instagram την συνομήλικη του Adinda Kanza. Μετά από λίγο καιρό, έγιναν ζευγάρι και μετά από σχεδόν έναν χρόνο παντρεύτηκαν. Λίγες όμως μέρες μετά τον γάμο ο ΑΚ βρέθηκε μπροστά σε μία αποκάλυψη σοκ – η πολυαγαπημένη του σύζυγος ήταν στην πραγματικότητα ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε γυναίκα!

Groom dated 'bride' for a YEAR before discovering 'she' was actually a cross-dressing man TWELVE DAYS after their wedding: Fraudster hid his true identity by wearing traditional Muslim dress that covered his whole face https://t.co/Cd23asoZK6 pic.twitter.com/glye2KDXF7 May 30, 2024

Όσο καιρό το ζευγάρι συναντιόταν πριν τον γάμο, η νεαρή και ντροπαλή Adinda υποδεχόταν τον αγαπημένο της ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια και με καλυμμένο όλο το κεφάλι και το πρόσωπό της με το παραδοσιακό μουσουλμανικό niqab .

Ο ερωτευμένος 26χρονος ήταν υπερήφανος για την θεοσεβούμενη μνηστή του και δεν υποψιάστηκε τίποτα – άλλωστε και η φωνή της ήταν απόλυτα γυναικεία και γλυκιά, αν και κάπως χαμηλή.

Πότε άρχισαν οι υποψίες...

Τον περασμένο Απρίλιο, στην μικρή τελετή του γάμου τους, στο σπίτι του ΑΚ, η νύφη δεν έιχε κανέναν συγγενή καθώς – όπως είπε στον γαμπρό – η μητέρα της είχε πεθάνει και ο πατέρας της το είχε σκάσει.

Ο 26χρονος άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά όταν – μετά τον γάμο – η Adinda συνέχιζε να είναι καλυμμένη και απέφευγε να βρεθεί μαζί του ιδιωτικά, ελεύθερη πια από το niqab, ως σύζυγος.

Η νιόπαντρη ισχυριζόταν για 12 μέρες είτε ότι είναι «αδιάθετη» είτε ότι είχε πονοκέφαλο, αποφεύγοντας να κάνει σεξ με τον ΑΚ.

Ολο αυτό το διάστημα, και πριν τον γάμο, οι γονείς του γαμπρού είχαν καταλάβει ότι κάτι πήγαινε λάθος με τη νύφη τους – η οποία αρνούνταν γενικά να τους συναντήσει και όταν τελικά την έβλεπαν, αυτή μιλούσε ελάχιστα και καθόταν πάντα τυλιγμένη μέσα στα ρούχα της.

Τελικά, στα μέσα Απριλίου, ο ΑΚ με τους γονείς του ανακάλυψαν ότι οι γονείς της Adinda ζουν και βασιλεύουν στην παλιά της διεύθυνση- ούτε η μητέρα της είχε πεθάνει, ούτε είχε χωρίσει με τον εξαφανισμένο πατέρα της.

Οι άνθρωποι, που δεν ήξεραν τίποτα για τον γάμο, τους είπαν ότι δεν έχουν κόρη αλλά γιο, τον E, ο οποίος ξεκίνησε να μεταμφιέζεται σε γυναίκα το 2020.

Αποδείχθηκε ότι ο Ε ήταν απατεώνας που προσπάθησε να ξεγελάσει τον 26χρονο ΑΚ για να του αποσπάσει χρήματα και ο γάμος φυσικά διαλύθηκε αμέσως.

Ο ESH συνελήφθη από την αστυνομία και αντιμετωπίζει κατηγορίες απάτης που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν πίσω από τα κάγκελα για έως και τέσσερα χρόνια

Η ιστορία έγινε viral στο κινεζικό διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να μένουν έκπληκτοι που το ζευγάρι έβγαινε για ένα χρόνο πριν παντρευτεί και ο γαμπρός δεν είχε καταλάβει τίποτα.

Πηγή: skai.gr

