155 δέματα διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, καταστράφηκαν με καύση, σήμερα, από την προβλεπόμενη από την Ελληνική αστυνομία.

Συνολικά καταστράφηκαν:

169,4 κιλά κοκαΐνη

17,2 κιλά ηρωίνη

657,7 κιλά ακατέργαστη κάνναβη

124,3 κιλά κατεργασμένη κάνναβη

726,9 γραμμ. μεθαμφεταμίνη

195 δενδρύλλια κάνναβης

30.816 φαρμακευτικά δισκία

Οι παραπάνω ναρκωτικές ουσίες είχαν κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

