155 δέματα διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, καταστράφηκαν με καύση, σήμερα, από την προβλεπόμενη από την Ελληνική αστυνομία.
Συνολικά καταστράφηκαν:
- 169,4 κιλά κοκαΐνη
- 17,2 κιλά ηρωίνη
- 657,7 κιλά ακατέργαστη κάνναβη
- 124,3 κιλά κατεργασμένη κάνναβη
- 726,9 γραμμ. μεθαμφεταμίνη
- 195 δενδρύλλια κάνναβης
- 30.816 φαρμακευτικά δισκία
Οι παραπάνω ναρκωτικές ουσίες είχαν κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
Πηγή: skai.gr
