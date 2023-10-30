ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «δικεφάλων» με διαφορετικά συναισθήματα

Η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν, οι δυο «δικέφαλοι» ζουν και αναπνέουν για τη νίκη στο ντέρμπι της OPAP Arena! Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (19:30, Cosmotesport2, bwinΣΠΟΡ 94.6, sport-fm.gr) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που όποια ομάδα καταφέρει να βγει νικήτρια, τότε θα αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα, κυρίως, σε επίπεδο ψυχολογίας, αλλά ασφαλώς και στη βαθμολογική κατάταξη.



Οι πρωταθλητές Ελλάδας έρχονται από την ήττα στη Μασσαλία με 3-1 από τη Μαρσέιγ για την 3η «στροφή» του Europa League, εκεί όπου στάθηκαν τρομερά άτυχοι, καθώς μετά την ισοφάριση με τον Πινέδα και στο καλό διάστημα τους, ο Στάνκοβιτς έκανε ένα τραγικό λάθος, που οδήγησε στην αποβολή του και στο πέναλτι που έβαλε, ξανά, μπροστά τους Γάλλους. Παράλληλα, τα προβλήματα τραυματισμών συνέχισαν να ταλαιπωρούν την Ένωση, καθώς ο Ματίας Αλμέιδα είδε τους Σιντιμπέ και Χατζισαφί να αποχωρούν με αναγκαστική αλλαγή.

Στις εγχώριες υποχρεώσεις η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική πέρασε από την Τρίπολη νικώντας τον Αστέρα με 3-0, πετυχαίνοντας έτσι τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, με πρωταγωνιστές του Τσούμπερ και Ελίασον που είχαν έκαστος από ένα γκολ και μια ασίστ. Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην πρώτη τετράδα με 17 βαθμούς, ισοβαθμούν με τον ΠΑΟΚ και είναι στο -5 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει παιχνίδι περισσότερο μετά τη χτεσινή του νίκη επί του Πανσερραϊκού (29/10).



Στα αγωνιστικά δεδομένα ο Ματίας Αλμέιδα είδε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να ξεπερνά τον τραυματισμό του, αφού προπονήθηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ντέρμπι. Το ίδιο ισχύει και για τον Ροντόλφο Πισάρο, που άφησε πίσω το πρόβλημά του και μπήκε κανονικά στις επιλογές του Αργεντινού τεχνικού.

Ωστόσο, τα καλά νέα για τον «Πελάδο» τελειώνουν… εδώ, αφού οι Κάλενς και Ζίνι αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και γι’ αυτόν τον λόγο τέθηκαν νοκ-άουτ από την αναμέτρηση της OPAP Arena.



Για τα πρόσωπα που θα πάρουν φανέλα βασικού, όλα θα εξαρτηθούν από τον ρόλο που θα δώσει ο Αλμέιδα στον Πινέδα. Εφόσον ο Μεξικανός πάει στα αριστερά, τότε θα παραμείνουν οι Γιόνσον-Σιμάνσκι στο κέντρο και ο Τσούμπερ θα κινείται πίσω από τον Πόνσε. Στην άλλη περίπτωση, ο Πινέδα θα μείνει στο κέντρο και ένας εκ των Γιόνσον ή Σιμάνσκι θα κάτσει στον πάγκο, με τον Τσούμπερ να αναλαμβάνει καθήκοντα στα αριστερά και πίσω από τον Πόνσε θα βρεθεί ο Μάνταλος.



Η αποστολή (από την οποία απουσιάζουν, εκτός των άλλων, οι Γκαρσία, Αραούχο και Χατζισαφί) αποτελείται αναλυτικά από τους εξής: Στάνκοβιτς, Αθανασιάδης, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Μήτογλου, Σιντιμπέ, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μάνταλος, Γαλανόπουλος, Άμραμπατ, Φαν Βέερτ, Τσούμπερ, Πόνσε, Ελίασον, Πισάρο.



Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ, διανύει ένα πολύ καλό διάστημα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο, κυρίως, στην Ευρώπη. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχε μια τεράστια νίκη στη Σκωτία με 3-2 κόντρα στην Αμπερντίν, η οποία ήρθε με απόλυτη ανατροπή από 2-0! Ο «δικέφαλος του Βορρά» πλήρωσε τα λάθη του, αλλά είχε υπομονή, μείωσε με τον Ντεσπόντοφ, ισοφάρισε με τον Βιεϊρίνια και ο Σβαμπ με εκτέλεση πέναλτι ολοκλήρωσε το «μυθικό» comeback. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έκανε το «3 στα 3» στον όμιλό του και αύξησε τις πιθανότητες για την πρωτιά που εξασφαλίζει απευθείας εισιτήριο για τους «16».



Στο πρωτάθλημα η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε εύκολο έργο την προηγούμενη αγωνιστική, αφού επικράτησε με 2-0 του Ατρόμητου, έχοντας τις ευκαιρίες για να σκοράρει περισσότερα τέρματα. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, που σημείωσε και τα δυο γκολ, ενώ θετικοί ήταν οι Μεϊτέ και Τάισον.



Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μάρκος Αντόνιο αλλά και στον Φιλίπε Σοάρες. Για την αρχική ενδεκάδα βέβαιοι θεωρούνται οι Κοτάρσκι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς και Σαμάτα, με ερωτηματικά για τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Εκόνγκ.



Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Κοτάρσκι, Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Νάσμπεργκ, Μπάμπα, Τσιγγάρα , Σβαμπ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Σαμάτα.



Πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς – Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι – Ελίασον, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα – Τσούμπερ – Πόνσε.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας – Σαμάτα.



Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ

Βοηθοί: Μπορς, Κέμπτερ

4ος: Βεργέτης

VAR: Περλ, Μπουξμπάουμ

