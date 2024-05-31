Ένα σχέδιο επίθεσης «ισλαμιστικής έμπνευσης» με στόχο τους αγώνες ποδοσφαίρου που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, αποτράπηκε στο Σεντ Ετιέν, στην κεντροανατολική Γαλλία, από τις υπηρεσίες ασφαλείας που συνέλαβαν έναν νεαρό Τσετσένο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

«Στις 22 Μαΐου 2024, η γενική διεύθυνση εσωτερικής ασφάλειας (DGSI) προχώρησε στο Σεντ Ετιέν στη σύλληψη ενός Τσετσένου υπηκόου, 18 ετών, που φέρεται ότι ήθελε να διαπράξει επίθεση ισλαμιστικής έμπνευσης» στο γαλλικό έδαφος, ανέφερε το υπουργείο.

Αυτή είναι «η πρώτη επίθεση εναντίον των Ολυμπιακών Αγώνων (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου) που αποτράπηκε» από τις γαλλικές αρχές και η τρίτη συνολικά από τις αρχές του έτους.

Όσον αφορά τον νεαρό Τσετσένο, «τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προετοίμαζε ενεργά μια επίθεση στο στάδιο Ζοφρουά Γκισάρ (Σεντ Ετιέν) με την ευκαιρία των αγώνων που θα διεξαχθούν εκεί» κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 18χρονος ήθελε να επιτεθεί στους θεατές, στις δυνάμεις ασφαλείας και «να πεθάνει ως μάρτυρας».

Πηγή: skai.gr

