Ευρωεκλογές: Πρώτο με διαφορά το CDU/CSU στις δημοσκοπήσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση ο αέρας νίκης της Χριστιανικής Ένωσης αγγίζει σχεδόν τις 15 μονάδες από το δεύτερο κόμμα.Δέκα ημέρες απομένουν από τις ευρωεκλογές της 9ης Μαΐου και τα αδελφά κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Χριστιανοκοινωνιστές, αγγίζουν τις 29 μονάδες, με τεράστια διαφορά από τα υπόλοιπα γερμανικά κόμματα.



Προηγούνται με διαφορά σχεδόν 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, τους Σοσιαλδημοκράτες (15%), οι οποίοι μετά από καιρό καταφέρνουν να εξοβελίσουν από τη δεύτερη θέση την Εναλλακτική για τη Γερμανία οριακά στην τρίτη θέση (14%), η οποία χάνει μια μονάδα σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση.



Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται εδώ και καιρό στη δίνη αποκαλύψεων, σκανδάλων και σημαντικών δικαστικών διαδικασιών, που όπως φαίνεται έχουν πλήξει τη δυναμική του κόμματος.



Στην τρίτη θέση συναντάμε και τους Πρασίνους που «ισοφαρίζουν» με την Εναλλακτική για τη Γερμανία και ακολουθεί με 6% η νεότευκτη Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ, αφήνοντας πίσω με 4% τους Φιλελευθέρους και τελευταία την Αριστερά με 3%, από την οποία προήλθε.

«Αήττητη» η Χριστιανική Ένωση στις δημοσκοπήσεις

Η Χριστιανική Ένωση παγιώνεται έτσι πλέον με αέρα νίκης στην πρώτη θέση, όπως και σε όλες τις δημοσκοπήσεις για τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές, με την πλειονότητα των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι ένας κυβερνητικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της θα μπορούσε να επιλύσει καλύτερα τα γερμανικά αλλά και τα διεθνή ζητήματα.



Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το 42% των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας θεωρεί ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους Χριστιανοδημοκράτες, αξίξει μια δεύτερη θητεία στην ηγεσία της Κομισιόν.



Σύμφωνα με την έρευνα το βασικό ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί σε αυτές τις ευρωεκλογές τους πολίτες με δικαίωμα ψήφου είναι η διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη σε μια εποχή καμπής για τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων στη Γηραιά Ήπειρο. Έπονται ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, μετανάστευσης και ακολουθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

