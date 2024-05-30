Λογαριασμός
Σοκ στο Χόλυγουντ: Γνωστός ηθοποιός μαχαίρωσε 20 φορές την σύντροφό του και προσπάθησε να διαφύγει στο Μεξικό

Ο Nick Pasqual συνελήφθη στα σύνορα με το Μεξικό και αντιμετωπίζει ισόβια 

Nick Pasqual

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση της σύλληψης του 34χρονου ηθοποιού Νικ Πασκουάλ (Nick Pasqual), ο οποίος καταζητούνταν από τις αρχές για την απόπειρα δολοφονίας της συντρόφου του. 

Ο Πασκουάλ κατηγορείται ότι στις 23 Μαΐου τα ξημερώματα - κιενώ υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του -  διέρρηξε το σπίτι της φίλης του,  Άλι Σίχορν (Αllie Shehorn) στην Καλιφόρνια και τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 20 φορές. Επίσης, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης ύψους 1.075.000 δολαρίων, την βίασε, την χτύπησε βάναυσα και προσπάθησε να την πνίξει

Κατόπιν διέφυγε και προσπάθησε να φύγει από τη χώρα. 

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Πασκουάλ τελικά συνελήφθη χθες το σημείο ελέγχου των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού στη Sierra Blanca. 

Ο γνωστός ηθοποιός (με συμμετοχή και στη σειρά How I met your mother) θα εκδοθεί στο Λος Αντζελες. Σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο εναντίον, αντιμετωπίζει μέχρι και ισόβια ποινή φυλάκισης. 
 

