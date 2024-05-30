Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση της σύλληψης του 34χρονου ηθοποιού Νικ Πασκουάλ (Nick Pasqual), ο οποίος καταζητούνταν από τις αρχές για την απόπειρα δολοφονίας της συντρόφου του.

Ο Πασκουάλ κατηγορείται ότι στις 23 Μαΐου τα ξημερώματα - κιενώ υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του - διέρρηξε το σπίτι της φίλης του, Άλι Σίχορν (Αllie Shehorn) στην Καλιφόρνια και τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 20 φορές. Επίσης, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης ύψους 1.075.000 δολαρίων, την βίασε, την χτύπησε βάναυσα και προσπάθησε να την πνίξει.

Κατόπιν διέφυγε και προσπάθησε να φύγει από τη χώρα.

Actor Nick Pasqual accused of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend 20 times arrested trying to flee US to Mexico https://t.co/8kaFyBRVEz pic.twitter.com/4goOBnhN9O — New York Post (@nypost) May 30, 2024

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Πασκουάλ τελικά συνελήφθη χθες το σημείο ελέγχου των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού στη Sierra Blanca.

Actor Nick Pasqual is arrested attempting to flee to Mexico after 'stabbing makeup artist girlfriend Allie Shehorn 20 times' - three days after she obtained a restraining order https://t.co/FmcRnz8mLR pic.twitter.com/vFnjiingnr — Daily Mail Online (@MailOnline) May 30, 2024

Ο γνωστός ηθοποιός (με συμμετοχή και στη σειρά How I met your mother) θα εκδοθεί στο Λος Αντζελες. Σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο εναντίον, αντιμετωπίζει μέχρι και ισόβια ποινή φυλάκισης.



