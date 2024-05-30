Η Ρωσία μπορεί να λάβει μέτρα στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύξουν τους πυραύλους τους μεσαίου και μικρότερου βεληνεκούς στην Ευρώπη ή στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο RIA Novosti.

«Δεν αποκλείουμε πρόσθετα βήματα στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής: σε τελική ανάλυση, οι προωθημένοι αμερικανικοί πύραυλοι θα μπορούν να καλύπτουν διοικητικές θέσεις και τοποθεσίες των πυρηνικών μας δυνάμεων» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Προσπαθούν να μας πουν ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν θα σταματήσουν πουθενά στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Λαβρόφ.

«Ωστόσο ελπίζουμε ότι τα στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας- Λευκορωσίας για τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων που διεξάγονται αυτή την περίοδο, θα φέρουν τους αντιπάλους μας στα λογικά τους, θυμίζοντάς τους τις καταστροφικές συνέπειες ενδεχόμενης περαιτέρω πυρηνικής κλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Οι ασκήσεις που ανακοινώθηκαν από τη Μόσχα στις αρχές του μήνα φαίνεται πως εντάσσονται σε αυτό το αφήγημα.

«Η ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο για τη Μόσχα, αλλά και για το Πεκίνο, επομένως η Κίνα και η Ρωσία συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανεύθυνη συμπεριφορά της Ουάσιγκτον», σημείωσε ο Ρώσος υπουργός.



Ο Λαβρόφ δήλωσε πάντως στο RIA Novosti ότι υπάρχει μια θεωρητική πιθανότητα «επιτάχυνσης» μιας πολιτικής διευθέτησης στην Ουκρανία, αλλά «μόνο σε περίπτωση διακοπής των προμηθειών δυτικών όπλων και διακοπής των εχθροπραξιών από το Κίεβο».

Η Κίνα θα μπορούσε να διοργανώσει μια ειρηνευτική διάσκεψη στην οποία να συμμετάσχουν η Ρωσία και η Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. Ο Σεργκέι Λαβρόφ εκτίμησε ότι η διοργάνωση μια τέτοιας διάσκεψης θα αποτελούσε συνέχεια των προσπαθειών του Πεκίνου να επιλυθεί η ουκρανική κρίση.

«Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω και πάλι ότι αυτό απαιτεί να γίνει σεβαστή η πραγματικότητα επί του πεδίου, η οποία αντικατοπτρίζει τη βούληση των ανθρώπων που ζουν εκεί», ξεκαθάρισε πάντως.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

