Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Πράξη… τρίτη με επιστροφή Σλούκα στο ΣΕΦ

Με το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας θα πέσει η αυλαία της 4ης αγωνιστική της Stoiximan Basket League.



Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο κατάμεστο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό (30/10, 20:15, www.sportfm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ΕΡΤ3), στην τρίτη φετινή «αιώνια» συνάντηση. Τα δύο ματς που προηγήθηκαν βάφτηκαν… ερυθρόλευκα, καθώς η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 75-51 στον τελικό του Σούπερ Καπ στη Ρόδο και στη συνέχεια έφυγε με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ στην παράταση με σκορ 88-78, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.

Φυσικά, κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος το καλοκαίρι «Διέβη τον Ρουβίκωνα», αφήνοντας τα ερυθρόλευκα για να φορέσει τα πράσινα και να επιστρέψει ως αντίπαλος στο Φάληρο.



Από ‘κει και πέρα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κάνει το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα, με το αήττητο σερί της στην κανονική περίοδο να έχει φτάσει στο 42-0. Τελευταία ήττα για τον Ολυμπιακό στη regular season της Stoiximan Basket League ήταν από τον Παναθηναϊκό, όταν έχασε 81-76 στο ΣΕΦ, για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της σεζόν 2021/22. Στον αντίποδα, το 3/3 έχουν κάνει και οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα.



Την εβδομάδα που προηγήθηκε, αμφότεροι είχαν υποχρεώσεις για την Ευρωλίγκα, οι οποίες στέφθηκαν από επιτυχία. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα 75-57 της Εφές, στο ΣΕΦ, ενώ από την άλλη το «τριφύλλι» νίκησε 95-81 την Μπασκόνια, στο ΟΑΚΑ.



Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ και Λουκ Σίκμα. Άρα, αυτό σημαίνει πως ο Ίγκνας Μπραζντέικις θα κάνει το ντεμπούτο του σε «αιώνιο» ντέρμπι, καθώς δεν είχε αγωνιστεί στα δύο προηγούμενα.



Από την άλλη, ο Εργκίν Αταμάν δεν αντιμετωπίζει νέα αγωνιστικά προβλήματα, πέραν του γνωστού με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα λείψει για τους επόμενους μήνες, αλλά και του Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ίωση. Σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ντέρμπι διαθέσιμος θα είναι ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ μένει να αποφασιστεί ποιος θα «κοπεί» την τελευταία στιγμή από το ρόστερ για την τελική εξάδα των ξένων.



Διαιτητές του ντέρμπι θα είναι οι Γιώργος Πουρσανίδης, Ηλίας Καρπάνος και Γιώργος Θεονάς.

