Με αφορμή την 571η επέτειο της 'Αλωσης της Κωνσταντινούπολης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προλογίζει ένα τρίτομο σύγγραμμα με τίτλο «Στα ίχνη του Ιερού Καλέσματος: Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, ο Μωάμεθ Πορθητής και το τζαμί της Αγίας Σοφίας στον τουρκικό Τύπο», το οποίο εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Στο εισαγωγικό του σημείωμα για το βιβλίο «Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης στον τουρκικό Τύπο», ο Τούρκος πρόεδρος γράφει ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής, ο οποίος κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη, τιμώντας την αναγγελία του προφήτη Μωάμεθ και κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο επτά αιώνων των μουσουλμάνων, άφησε μια πολύτιμη κληρονομιά.

Υποστηρίζει ότι η αποφασιστικότητα και η επιμονή του Πορθητή αποτελούν παράδειγμα για να μετατραπεί η κληρονομιά του, «η αγαπημένη Κωνσταντινούπολη», σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά, εμπορικά, επιστημονικά, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά κέντρα του κόσμου. «Τώρα, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για το έθνος μας σύμφωνα με το όραμα του Τουρκικού Αιώνα και συνεχίζουμε το δρόμο μας με αποφασιστικότητα για την υλοποίηση νέων σχεδίων. Τα όνειρά μας είναι για την Τουρκία» σημειώνει ο Ερντογάν.

Σε άλλο μέρος του εισαγωγικού σημειώματος ο Τούρκος πρόεδρος υπογραμμίζει τα τα εξής: «Για εμάς, η κατάκτηση δεν έχει να κάνει μόνο με την κατάκτηση και τη νίκη, είναι επίσης σύμβολο της αναγέννησης, της οικοδόμησης, της αναζωογόνησης και της πίστης. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής, ο οποίος ξεκίνησε με στόχο να κατακτήσει καρδιές και όχι εδάφη, κατέκτησε όχι μόνο μια πόλη αλλά και καρδιές με την ανεκτικότητα και τη δίκαιη διακυβέρνησή του και μετέτρεψε την Κωνσταντινούπολη σε κέντρο πολιτισμού, τέχνης και επιστήμης. Δεν ήταν ένα κομμάτι γης που κατακτήθηκε εκείνη την ημέρα, αλλά εκατομμύρια καρδιές. Η πίστη, η αποφασιστικότητα και η επιμονή του Μωάμεθ του Πορθητή και των ευλογημένων στρατιωτών του κατά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης μας εμπνέουν να υπηρετήσουμε το έθνος μας και να μεταφέρουμε την Τουρκία στο 2053 (σ.σ. η επέτειος των 600 ετών από την 'Αλωση) και το 2071 (σ.σ. η επέτειος των 1.000 ετών από τη Μάχη του Ματζιγκέρτ)».

Στην εισαγωγή του τόμου «Το τζαμί της Αγίας Σοφίας στον τουρκικό Τύπο», ο Τούρκος πρόεδρος γράφει ότι «η αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας στην αρχική της ταυτότητα δεν είναι μόνο το σπάσιμο των αλυσίδων στις πόρτες αυτού του ιερού τόπου, αλλά και το σπάσιμο των δεσμών στις καρδιές και τα πόδια».

Σημειώνει επίσης ότι η Αγία Σοφία, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ιστορικής όψης της Κωνσταντινούπολης στην καρδιά της Τουρκίας, έχει υποστεί πολλές μεταμορφώσεις στο πέρασμα των αιώνων και φέρει τα ίχνη πολλών πολιτισμών, ενώ προσθέτει ότι μετά την 'Αλωση έγινε ένα από τα συμβολικά ιερά του ισλαμικού κόσμου και είχε πάντα μια σημαντική θέση στην καρδιά του τουρκικού έθνους.

Στον τόμο αυτό παρουσιάζεται το ιστορικό της Αγίας Σοφίας και η μετατροπή της σε τζαμί τον Ιούλιο του 2020 χαρακτηρίζεται ένα μεγάλο βήμα για την αναβίωση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας και του ισλαμικού κόσμου.

Οι τρεις τόμοι προετοιμάστηκαν με τη σάρωση αρχείων και άρθρων σημαντικών συγγραφέων, ποιητών και πανεπιστημιακών σε εφημερίδες και περιοδικά από το 1922 έως σήμερα.

