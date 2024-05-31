«Οι γειτονιές στο πιάτο» στα ξεχωριστά Εξάρχεια

Μία περιοχή από τις πιο γνωστές της Αθήνας εξερευνούν γαστρονομικά οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος καθώς αυτό το Σάββατο 1 Ιουνίου στις 16.45 επισκέπτονται τα Εξάρχεια.



Πήραν το όνομά τους από τον μεγάλο έμπορο Βασίλειο Έξαρχο και το ιστορικό παντοπωλείο που διατηρούσε στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Σόλωνος.



Η περιήγηση ξεκινάει από το πλέον διάσημο «The Black Salami», ένα σύγχρονο και καλαίσθητο micro-bakery που είχε ως έμπνευση τα αρτοποιεία της Ρώμης. Ένας εκ των δημιουργών του ο Αντώνης αγαπάει το καλό αλεύρι, το προζύμι και γενικά κάθε είδους ζυμάρι και αυτό αποτυπώνεται σε κάθε προϊόν που φτιάχνεται εδώ από τους συνολικά έξι μάγειρες! Εξαιρετικό ψωμί, πίτες και φυσικά… σάντουιτς!



Μία στάση στους «Συμπέθερους» μας γεμίζει γεύσεις και αρώματα, εδώ βρίσκεται ένα από τα καλύτερα μπακάλικα της περιοχής των Εξαρχείων. Ο Θανάσης πήρε το μαγαζί κρητικών προϊόντων από τον πατέρα του και εμπλούτισε τα ράφια του με τυριά και αλλαντικά, παξιμάδια, μέλια, ζυμαρικά και κάθε είδους λιχουδιά από όλη την Ελλάδα.



Στο κουρδικό εστιατόριο «Hayat» ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συναντά τον Σεΐτ. Πρωτοήρθε στην Ελλάδα το 1986 και πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να ανοίξει εδώ ένα μικρό και ζεστό μαγαζί στο οποίο μαγειρεύουν οικογενειακώς την κουζίνα της πατρίδας τους. Αξίζει να δοκιμάσετε αρωματικό λαχματζούν και παστουρμαδόπιτα, ζουμερά κεμπάπ και σπιτικά πικάντικα μαντί.



Η βόλτα στα Εξάρχεια ολοκληρώνεται με το «Pharao» ήταν το πρώτο μαγαζί του γνωστού Σεφ Μανώλη Παπουτσάκη στην Αθήνα. Ένας πολύ όμορφος χώρος στον οποίο πρωταγωνιστούν οι ελληνικές συνταγές με πολλές κρητικές πινελιές και τοπικά υλικά, μαγειρεμένα κατά κύριο λόγο σε ξυλόσομπες.



Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο απολαυστικές συνταγές: φιογκάκια με σάλτσα λαχανικών-Πριμαβέρα και tacos al pastor.



Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

