Στον στίβο των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπήκαν σήμερα, Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2024-25.

Ένα διασκευασμένο κείμενο από το διαδίκτυο και ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμη «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» (1956) κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών των ΕΠΑΛ, κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Αντικείμενο και των δύο κειμένων είναι η σημασία και η χρησιμότητα που έχουν στη ζωή μας τα βιβλία.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν μία ομιλία, 200-250 λέξεων, με αφορμή το αρχικό κείμενο από το διαδίκτυο, που θα μπορούσαν να εκφωνήσουν στο σχολείο τους στο πλαίσιο ημερίδας για τη φιλαναγνωσία, στην οποία θα παρουσιάσουν την αξία του βιβλίου για τον άνθρωπο.

Επιπλέον, με αφορμή το απόσπασμα από το βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμη, κλήθηκαν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους για το ποια είναι η στάση των νέων της εποχής μας απέναντι στο βιβλίο.

Αύριο, Παρασκευή 31 Μαΐου, θα δώσουν το πρώτο μάθημα για τις Πανελλαδικές και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (επίσης μάθημα Γενικής Παιδείας).

«Τα σημερινά θέματα του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, αφορούν μια ενότητα που τα παιδιά έχουν διδαχθεί από μικρότερες τάξεις του Λυκείου και ειδικότερα στην Α’ Λυκείου. Τα κείμενα είναι απλά, επομένως δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην κατανόησή τους. Οι ασκήσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος της θεωρίας και είναι σαφείς. Δυσκολία, ενδεχομένως, να αντιμετωπίσουν οι μαθητές στην απάντηση της Α2α άσκησης, καθώς η δομή της παραγράφου που ζητείται δεν είναι ξεκάθαρη», σύμφωνα με τους Ειρήνη Σαραντίτη και Δημήτρη Μητρούσκα από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου. Όσον αφορά στις βάσεις εισαγωγής, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α1.α

Απάντηση:

O αρθρογράφος καταλήγει σε δυο συμπεράσματα όσον αφορά το ρόλο του διαβάσματος στην ζωή του ανθρώπου. Αρχικά, αναφέρει ότι το βιβλίο δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς όσο σημαντικό και αν είναι, δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα της ζωής του ανθρώπου και να του προσφέρει όσες γνώσεις προσφέρει η πραγματικότητα και η ίδια η ζωή. Παρόλα αυτά , διαπιστώνει ότι το βιβλίο βοηθά στην αντίληψη, την συνειδητοποίηση της πραγματικότητας καθώς αποτελεί οδηγό του ανθρώπου στην ζωή.

Α1.β

Απάντηση:

Mεταφορά : «πηγή πνευματικής τροφής»

συγκινησιακά φορτισμένη έκφραση:«πεμπτουσία της ανθρώπινης γνώσης»

Επίθετο: «θαυματουργό φάρμακο»

Α2.α

Απάντηση:

Θ.Π «Ένα άλλο αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα …επαγγελματικό του τομέα.»

Σχόλια/λεπτομέρειες : «ταυτόχρονα… έως ατομικής λογικής»¨

Κατακλείδα: ---

A2.β

Απάντηση:

Άποψη : οπτική

Ενισχύεται: εντείνεται

Συνειδητοποιήσει: αντιληφθεί

Α3.α

Απάντηση: Επικοινωνιακό πλαίσιο : ομιλία

Ζητούμενο: αξία του βιβλίου

1. Διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες.

Επεκτείνει τις γνώσεις του ανθρώπου, αποτελεί παράθυρο στον κόσμο.

Βοηθά στην ανάπτυξη της κρίσης, επιτρέπει την απόκτηση πολλαπλών ιδεών, απόψεων.

Τροφοδοτώντας τη σκέψη με ιδέες και γνώσεις οξύνει τον ανθρώπινο νου, ενεργοποιεί τον προβληματισμό, βοηθά στην ανακάλυψη των ανθρώπινων συμπεριφορών.

Ο άνθρωπος που διαβάζει καθίσταται ικανός να διεξάγει έναν διάλογο με επιχειρήματα.

Απαλλάσσει την ανθρώπινη σκέψη από προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες.

2. Καταργεί την μοναξιά, αποτελεί μέσο ψυχαγωγίας.

το βιβλίο αποτελεί μέσο που επιτρέπει την φυγή από την καθημερινότητα, πλουτίζει τον ανθρώπινο νου με εικόνες, συναισθήματα, προκαλεί ζωηρές συγκινήσεις.

Αποτελεί δημιουργικό τρόπο κάλυψης του ελεύθερου χρόνου, καταργεί την μοναξιά.

Προσφέρει σε όλους την δυνατότητα να «ταξιδεύουν» σε άλλους τόπους, εποχές, να απολαμβάνουν την ελευθερία πέρα από χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ενδυναμώνει την ενσυναίσθηση, καθώς η ανάγνωση επιτρέπει στον αναγνώστη να μοιράζεται τις αγωνίες και τα συναισθήματα των ηρώων του βιβλίου. Με τον τρόπο αυτό πλουτίζει και τον δικό του συναισθηματικό κόσμο.

Το βιβλίο αποτελεί πιστό φίλο που ακολουθεί ττον αναγνώστη παντού και πάντα.

3. Προωθεί τον πολιτισμό, ενισχύει την δημοκρατία.

Το βιβλίο συμβάλλει στην διάδοση των ιδεών, προωθεί τον ελεύθερο διάλογο, βασικές προϋποθέσεις ενός δημοκρατικού πολιτεύματος.

Καταγράφει και διασώζει ήθη, έθιμα, παραδόσεις, μεταδίδει αξίες του εθνικού πολιτισμού.

Διδάσκει και διασώζει τη γλώσσα.

Αποτελεί δείκτη πολιτισμού, καταπολεμά την αμάθεια, προάγει τις τέχνες και τις επιστήμες.

Διασώζει τα επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και τα μεταδίδει στις επόμενες γενιές. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την πρόοδο και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.

Χώρος που διαδραματίζεται η ιστορία

Β1.

Ο χώρος που διαδραματίζεται η ιστορία είναι ένα μικρό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ο κεντρικός ήρωας είναι ένα παιδί που αγαπά το διάβασμα και ένας ηλικιωμένος κάτοικος του χωριού, ο οποίος κατέβαινε στην πόλη συχνά. Ο ήρωας της ιστορίας παρακάλεσε τον ηλικιωμένο να του φέρει από την πολιτεία ένα βιβλίο για να διαβάσει. Ο παππούς γυρίζοντας έπειτα από κάποιες μέρες στο χωριό έφερε πράγματι ένα βιβλίο στο παιδί που το διάβαζε με πάθος. Ο παππούς μαγεύτηκε από το βιβλίο, όπως και ο μικρός. Αυτό λοιπόν το γεγονός, η αγάπη δηλαδή και το πάθος για το βιβλίο και την ανάγνωση ένωσε αυτούς τους δύο.

Β2.

α) Αφήγηση: Έβαλε ο παππούς τα μεταλλίκια στην απαλάμη του… τα έδωσε πίσω.

Διάλογος: ‘’ Πάρτα του’’ λέει… Άντε, άντε Σύμφωνοι;΄΄

β) ΄΄ το παιδί έπεσε πάνω στο βιβλίο με τα μούτρα΄΄ : μεταφορά

‘’ήταν σαν μικρό σπιτάκι΄΄ : παρομοίωση

‘’ και το διάβασε, το διάβαζε ολόκληρο το χειμώνα’’ : επανάληψη

Β3.

Ο ήρωας του αποσπάσματος, ένα μικρό αγόρι που δούλευε σε κάποιο χωριό, αγαπούσε ιδιαίτερα τα βιβλία. Αυτό φαίνεται από την προσπάθεια του να προμηθευτεί κάποιο βιβλίο γεγονός όχι ιδιαίτερα εύκολο, καθώς εκεί που βρισκόταν δεν υπήρχαν βιβλιοπωλεία. Πράγματι, δίνοντας τις ελάχιστες οικονομίες που είχε σε κάποιον ηλικιωμένο, ο οποίος κατέβαινε στην πόλη, βρήκε τρόπο να αποκτήσει ένα βιβλίο. Όταν ο παππούς επέστρεψε και έδωσε το βιβλίο στον μικρό, ο ήρωας έτρεμε από συγκίνηση. Το άνοιξε και χωρίς να χάνει χρόνο ξεκίνησε αμέσως την ανάγνωση του. Του άρεσε, τόσο πολύ, που το διάβασε πολλές φορές μέχρι να το αποστηθίσει.

Τη σημερινή εποχή οι νέοι έχουν απομακρυνθεί από την ανάγνωση των βιβλίων. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που συνδυάζουν τον ήχο και την εικόνα ελκύουν περισσότερο τη νέα γενιά. Παράλληλα, οι αυξημένες σχολικές υποχρεώσεις κάνουν τους νέους να αντιμετωπίζουν το διάβασμα περισσότερο ως υποχρέωση παρά ως ψυχαγωγία.

Τέλος, ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος που διαθέτουν απωθεί τους νέους από την ανάγνωση βιβλίων, διότι τη θεωρούν χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής:

Την 1η Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 3 έως και τις 17 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας, με ενδιάμεσο κενό, λόγω των ευρωεκλογών, μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08.30 και έτσι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Όσον αφορά στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), οι εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Στη συνέχεια, την Τρίτη 4 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων λόγω της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών στις 9 Ιουνίου και έτσι οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Ειδικά μαθήματα και πρακτική δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου 2024. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Πηγή: skai.gr

