Για επίδειξη αυταρχισμού, αλαζονείας και ναρκισσισμού κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμάνος με αφορμή συνέντευξη του σε ραδιόφωνο στη Ρόδο.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου της ΝΔ, Νίκου Ρωμανού:

«Στους λίγους μήνες που έχει αναλάβει τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης, είναι η πολλοστή φορά που το βάζει στα πόδια για να μην απαντήσει σε μία ερώτηση που δεν του αρέσει ή να μην ακούσει μια άποψη που δεν του αρέσει. Το έκανε με τον κ. Ευαγγελάτο όταν τον ρώτησε για το πόθεν έσχες του. Το έκανε με την κ. Χρηστίδου όταν τον ρώτησε για τις δηλώσεις βουλευτών του κόμματός του. Το έκανε ακόμα και με τον κ. Τεμπονέρα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματός του. Και το επανέλαβε σήμερα με τη δημοσιογράφο κα Ρένα Παυλάκη στη Ρόδο, όταν τον ενημέρωσε ότι εν αντιθέσει με όσα έλεγε, η καμπάνια για το νησί έτρεξε αμέσως μετά τις καταστροφικές φωτιές.

Ο κ. Κασσελάκης όχι μόνο δεν ζητάει συγγνώμη, αλλά προσπαθεί να βγει κι από πάνω επιτεθέμενος εκ νέου και στοχοποιώντας μια δημοσιογράφο που έκανε απλώς τη δουλειά της.

Για μία ακόμη φορά ο κ. Κασσελάκης κάνει επίδειξη αυταρχισμού, αλαζονείας και ναρκισσισμού. Δυστυχώς για εκείνον, επικοινωνία δεν είναι μόνο τα βιντεάκια στα social media. Επικοινωνία σημαίνει να ακούς τον συνομιλητή σου. Να απαντάς στις ερωτήσεις του. Και να σέβεσαι τις απόψεις του, χωρίς να το βάζεις στα πόδια μόλις νιώσεις πίεση».

Πηγή: skai.gr

