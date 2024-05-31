Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να μην μπορεί να αντιδράσει για μία ακόμη συνεδρίαση. O τζίρος εκτινάχθηκε στα 384 εκατ., λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων ως αποτέλεσμα των τριμηνιαίων αλλαγών του δείκτη MSCI.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.431,84 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,56%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.431,53 μονάδες (-0,58%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 3,10%, έκλεισε το μήνα Μάϊο με πτώση 1,15%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,73%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα383,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 79.342.022 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,92%), της Viohalco (+3,405) και της Ελλάκτωρ (+2,22%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,40%), της Τιτάν (-2,10%), του ΟΤΕ (-1,97%), της Εθνικής (-1,72%) και της Eurobank (-1,13%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 21.893.645 και 19.477.603 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 62,32 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,77 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 50 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) +7,37% και Ιντρακόμ +6,76%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -10,00% και Μαθιός Πυρίμαχα -4,86%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,3000 -2,10%

ALPHA BANK: 1,5510 -1,52%

AEGEAN AIRLINES: 11,8300 +0,60%

VIOHALCO: 6,3900 +3,40%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7600 +0,24%

ΔΕΗ: 11,2200 -0,62%

COCA COLA HBC:31,2800 +0,51%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5350 +2,22%

ΕΛΠΕ: 8,3550 +0,78%

ELVALHALCOR: 1,9080 +0,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9800 -1,72%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +0,17%

EUROBANK: 2,0120 -1,13%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3400 -0,56%

LAMDA DEVELOPMENT6,6700 -0,74%

MOTOR OIL: 26,0600 -2,40%

JUMBO: 26,4000 -2,22%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,6200 +0,33%

ΟΛΠ:25,2000 +3,92%

ΟΠΑΠ: 14,6500 -0,48%

ΟΤΕ: 13,4400 -1,97%

AUTOHELLAS:11,888 -1,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6080 -0,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9800 -0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,2100 -0,55%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.