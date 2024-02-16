Με καρκίνο διαγνώστηκε o Βρετανός θρύλος της ποδηλασίας, έξι φορές Ολυμπιονίκης, σερ Κρις Χόι όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Instagram.



Ο 48χρονος Βρετανός τόνισε ότι η διάγνωση είχε γίνει πριν από έναν χρόνο, αλλά αρχικά δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει το ζήτημα, ενώ τους τελευταίους 12 μήνες κάνει τις απαραίτητες θεραπείες.



Αναλυτικά η ανάρτησή του



«Έχω κάποια νέα. Πέρυσι διαγνώστηκα με καρκίνο, ο οποίος προκάλεσε τεράστιο σοκ, καθώς δεν είχα κανένα σύμπτωμα μέχρι εκείνο το σημείο.



Αυτή τη στιγμή λαμβάνω θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης χημειοθεραπείας, η οποία ευτυχώς πηγαίνει πολύ καλά. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους επαγγελματίες γιατρούς για την εκπληκτική βοήθεια και φροντίδα τους.



Για χάρη της οικογένειάς μου, ήλπιζα να κρατήσω αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές, αλλά δυστυχώς αναγκαστήκαμε να το πούμε δημόσια. Αν και είμαι ευγνώμων για οποιαδήποτε υποστήριξη, θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό ιδιωτικά.



Η καρδιά μου είναι μαζί με πολλούς άλλους που επίσης περνούν παρόμοιες προκλήσεις αυτή τη στιγμή.



Είμαι αισιόδοξος, θετικός και περιτριγυρισμένος από αγάπη για την οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι τελευταίοι μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι.



Ωστόσο, αυτή τη στιγμή νιώθω καλά - συνεχίζω να δουλεύω, να κάνω ποδήλατο και να ζω κανονικά.



Έχουμε μια συναρπαστική χρονιά μπροστά μας, κυρίως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον Ιούλιο. Ανυπομονώ να διασκεδάσω και να μοιραστώ όμορφες στιγμές με όλους σας».



Ο Κρίς Χόι γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1976 στο Εδιμβούργο και είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Σάρα Χόι Κεμπ.

